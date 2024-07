Per E-Mail teilen

Badminton-Spielerin Jenjira Stadelmann gewinnt ihr zweites Spiel an den Olympischen Spielen in Paris.

Sie bezwingt Rachael Darragh (IRL) zwar mit 13:21, 24:22, 21:15, scheidet aber trotzdem in der Gruppenphase aus.

Am Abend (ca. 19:30 Uhr) ist auch der Schweizer Tobias Künzi zum zweiten Mal gefordert. Das Spiel gibt's live bei SRF.

Grosses Comeback von Jenjira Stadelmann in ihrem zweiten Olympia-Einsatz in Paris: Die 24-jährige Schweizerin besiegte Rachael Darragh aus Irland mit 13:21, 24:22, 21:15. Dennoch ist das Badminton-Turnier für die Bernerin zu Ende. Um die K.o.-Phase zu erreichen, wäre ein Zwei-Satz-Sieg Pflicht gewesen.

Immerhin verabschiedete sich Stadelmann mit einer starken – und historischen – Leistung: Seit 2008 wartete Swiss Badminton auf Olympia-Stufe auf einen Erfolg; 2008 hatte Jeanine Cicognini ihre Auftaktpartie gewonnen.

Stadelmann bewies dabei Moral. Nach einem schwachen ersten Satz steigerte sie sich kontinuierlich. Eine erste überzeugende Phase erlebte die Nummer 101 der Welt zum Ende des ersten und Beginn des zweiten Durchgangs, in der sie acht von zehn Ballwechseln für sich entschied.

Starke Antwort auf verpatzten Start

Überhaupt dominierte die in Thailand geborene Schweizerin im zweiten Satz lange. Sie hatte zwischenzeitlich mit 14:7 in Front gelegen, ehe die 26-jährige Irin immer mehr aufdrehte. Was folgte, war ein mitreissendes Duell auf Messers Schneide – mit dem besseren Ende für Stadelmann: Ihren dritten Satzball verwertete sie zum 24:22.

Auch im Entscheidungssatz hielten sich die beiden lange die Waage. Beim Stand von 14:15 setzte Stadelmann zu einem beispiellosen Lauf an – sieben Punkte in Folge später bejubelte sie den Sieg.