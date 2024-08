Per E-Mail teilen

Legende: Liess sich auch von 2 Gegnerinnen nicht aufhalten Brittney Griner. imago images/USA Today Network

Nach dem lockeren 85:64 gegen Australien im Halbfinal winkt für die USA am Sonntag nun das 8. Olympiagold in Folge – eine solche Serie haben auch die US-Männer im Basketball nie geschafft. Im Endspiel sind die USA gegen Gastgeber Frankreich erneut klarer Favorit.

Die Französinnen warfen im zweiten Halbfinal Europameister Belgien mit 81:75 nach Verlängerung aus dem Turnier. Die Gastgeberinnen mussten nicht zuletzt deshalb einen Umweg einlegen, weil sie knapp eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit noch einen 6-Punkte-Vorsprung aus der Hand gaben.

Seit Atlanta 1996 nur Goldmedaillen

«Viele Menschen schauen unsere Spiele und Ergebnisse an und glauben, dass es nicht schwierig für uns sei, aber das ist es», sagte US-Starspielerin Brittney Griner: «Jeder bringt gegen uns seine beste Leistung auf den Platz.»

Insgesamt können Griner und ihre Kolleginnen am Sonntag bereits das 10. Gold für ein US-Frauenteam gewinnen. Die aktuelle Rekordserie begann bei den Sommerspielen 1996 in Atlanta. Olympisch ist Frauen-Basketball seit den Spielen 1976.

Die bislang längste Serie der US-Männer umfasst ebenfalls 7 Olympiasiege, aufgestellt zwischen 1936 und 1968. Auch in Paris können die NBA-Stars am Samstagabend wieder Gold holen – wie bei den Frauen heisst der Finalgegner Frankreich. Es wäre das insgesamt 17. – und das 5. in Folge.