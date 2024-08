Frankreich setzt sich in einem engen Olympia-Halbfinal in Paris mit 73:69 gegen Deutschland durch.

Für die Franzosen ist es der zweite olympische Final-Einzug in Serie und der vierte insgesamt. Eine Goldmedaille gab es noch nie.

Das zweite Final-Ticket machen ab 21:00 Uhr (live im SRF-Olympia-Player) die USA und Serbien unter sich aus.

Es ist noch keine Woche her, da führte Deutschland die Franzosen phasenweise regelrecht vor. In der Gruppenphase behielt der amtierende Weltmeister gegen den Gastgeber souverän mit 85:71 die Oberhand. Nicht so aber im Halbfinal. Und das, obschon die Deutschen zu Beginn ähnlich dominant gewirkt hatten.

Umkämpfte Schlussminuten

Im ersten Viertel erspielte sich Deutschland zwischenzeitlich eine Führung mit 9 Punkten Differenz, nach 10 Minuten stand es immerhin noch 25:18. Doch anders als noch in der Vorrunde vermochten die Franzosen zu reagieren. Dank eines starken zweiten Viertels glichen die Lokalmatadoren bis zur Pause aus.

Angeführt von NBA-Shootingstar Victor Wembanyama und Topskorer Guerschon Yabusele schaffte Frankreich bei einer elektrisierenden Atmosphäre in Paris im dritten Viertel die vorentscheidende Differenz. Die Deutschen wehrten sich zwar bis zur letzten Sekunde, konnten das 6-Punkte-Defizit im letzten Abschnitt aber nicht mehr wettmachen – auch, weil ihrem Schlüsselspieler und Captain Dennis Schröder in den entscheidenden Momenten für einmal das Zielwasser fehlte.

Im Final wieder gegen die USA?

Frankreich steht damit zum insgesamt vierten Mal an Olympischen Spielen im Goldmatch. Als Sieger gingen «Les Bleus» noch nie hervor. 1948 in London, 2000 in Sydney und 2021 in Tokio standen den Franzosen immer die USA vor der Sonne.

Das könnte auch 2024 in Paris der Fall sein, denn im zweiten Halbfinal stehen sich die US-Amerikaner und Serbien gegenüber. Für Deutschland geht es am Samstag um 11:00 Uhr noch um die Bronzemedaille. Der Showdown um Gold steigt gleichentags um 21:30 Uhr.