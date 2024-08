Die USA haben auf der Mission zum insgesamt 17. Olympiasieg im Basketball den nächsten überzeugenden Sieg eingefahren. Die mit drei souveränen Erfolgen durch die Gruppenphase marschierte Mannschaft um Superstar LeBron James deklassierte im Viertelfinal Brasilien mit 122:87.

Die Amerikaner führten bereits nach dem ersten Viertel mit 12 Punkten und bei Halbzeit mit 27 Punkten Vorsprung. Bester Werfer des «Dream Teams 2.0» war Devin Booker mit 18 Punkten. James, der seine Einsatzzeit ebenfalls dosierte, liess sich 12 Punkte, 9 Assists und 3 Rebounds notieren.

Nächster Gegner der USA ist am Donnerstag im Halbfinal Serbien. Das Team um den mehrfachen NBA-MVP Nikola Jokic lag im Duell mit Australien zwischenzeitlich mit 24 Punkten in Rücklage, kämpfte sich aber zurück. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung, in der die favorisierten Serben letztlich mit 95:90 die Oberhand behielten.

Gastgeber Frankreich souverän

Frankreichs Basketballer dürfen weiter von einer Medaille an den heimischen Olympischen Spielen träumen. Der Gastgeber schaltete im Viertelfinal etwas überraschend Mitfavorit Kanada aus. Die Franzosen profitierten von einer katastrophalen ersten Hälfte der Nordamerikaner und verwalteten den Vorsprung souverän. Am Ende jubelte das Team um Shootingstar Victor Wembanyama in der Pariser Bercy Arena mit 82:73.

Am Donnerstag kämpft Frankreich gegen Deutschland um das Final-Ticket. Der amtierende Weltmeister setzte sich im Viertelfinal mit 76:63 gegen Griechenland durch. Bei den Deutschen, die in der ersten Halbzeit einen Rückstand von 12 Punkten hatten gutmachen müssen, glänzte Franz Wagner von den Orlando Magic mit 18 Punkten. Bei den Griechen konnte Superstar Giannis Antetokounmpo trotz 22 Punkten die Niederlage nicht verhindern.