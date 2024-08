Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das Beachvolleyball-Duo Tanja Hüberli/Nina Brunner krönt eine starke Olympia-Kampagne mit dem Gewinn der Bronzemedaille.

Im kleinen Final zeigen die Schweizerinnen einmal mehr eine starke Leistung und besiegen die Australierinnen Mariafe Artacho del Solar/Taliqua Clancy souverän mit 21:17, 21:15.

Für das Schweizer Beachvolleyball ist es der dritte Medaillengewinn in der Olympia-Geschichte.

Riesengross war sie, die Enttäuschung bei Tanja Hüberli und Nina Brunner nach dem verlorenen Halbfinal am Donnerstagabend . Keine 24 Stunden später hat sich die Gefühlslage bei den beiden Schweizerinnen um 180 Grad gedreht. Die Ernüchterung ist der grenzenlosen Freude gewichen: Hüberli/Brunner sind Olympiamedaillen-Gewinnerinnen.

Perfekter Abschluss

Nach dem dramatisch verlorenen Halbfinal gegen die Kanadierinnen stand die Frage im Raum, wie sich das Schweizer Duo von diesem herben Dämpfer mental erholen würde. Nun, Hüberli und Brunner lieferten auf dem Court beim Eiffelturm eine ebenso erfreuliche wie beeindruckende Antwort. Die Schwyzerin und die Zugerin fanden von Beginn an in ihren Rhythmus und stellten Mariafe Artacho del Solar/Taliqua Clancy immer wieder vor Probleme.

00:38 Video Kein Vorbeikommen an Brunner: Die Schweizerinnen gewinnen langen Schlagabtausch Aus Paris 2024 Clips vom 09.08.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Nachdem der 1. Umgang bis zum Stand von 8:8 ausgeglichen verlaufen war, zogen Hüberli/Brunner mit einem Zwischensprint auf 12:8 davon. Diesen Vorsprung verwalteten die Schweizerinnen in der Folge souverän. Brunner glänzte mit tollen Rettungsaktionen in der Abwehr, Hüberli mit starken Blocks am Netz.

00:37 Video Brunner gräbt den Ball aus, Hüberli improvisiert perfekt Aus Paris 2024 Clips vom 09.08.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Nervenflattern wiederholt sich nicht

Das Schweizer Gespann nahm den Schwung aus dem gewonnenen Startsatz gleich mit und erspielte sich auch im 2. Umgang rasch eine Führung. Die Australierinnen, ihrerseits Silber-Gewinnerinnen an den Sommerspielen in Tokio vor drei Jahren, fanden kein Mittel, um Hüberli/Brunner auf dem Weg zur Olympiamedaille zu bremsen. Stattdessen wuchs der Vorsprung immer mehr, sodass sich den Schweizerinnen plötzlich sechs Chancen boten, die Partie zu beenden.

Den ersten Matchball konnten Artacho del Solar/Clancy zwar abwehren. Bei der zweiten Gelegenheit machte die überragende Brunner in zwei Anläufen aber alles klar.

2004, 2021, 2024

Hüberli/Brunner sind das dritte Schweizer Beachvolleyball-Duo, das an Olympischen Spielen eine Medaille gewinnen konnte. 2004 in Athen gelang dieses Kunststück Patrick Heuscher und Stefan Kobel, vor drei Jahren in Tokio schafften es Joana Mäder (damals noch als Joana Heidrich) und Anouk Vergé-Dépré auf das olympische Podest. Alle drei Schweizer Gespanne holten jeweils Bronze.

Hüberli/Brunner sorgen für die insgesamt 8. Medaille für die Schweiz in Paris.