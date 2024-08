David Ahman/Jonatan Hellvig sichern sich Olympiagold im Beachvolleyball. Im Final machen die Schweden mit den Deutschen Nils Ehlers/Clemens Wickler kurzen Prozess.

Die Olympiasieger von Tokio holen sich in Paris immerhin noch Bronze. Anders Mol/Christian Sörum aus Norwegen bezwingen im kleinen Final die Katari Cherif Younousse/Ahmed Tijan in 2 Sätzen.

Die neuen Olympiasieger im Beachvolleyball kommen aus Schweden. David Ahman und Jonatan Hellvig wurden im Final ihrer Favoritenrolle gerecht und deklassierten das deutsche Gespann Nils Ehlers/Clemens Wickler mit 21:10, 21:13. Für den Finalsieg benötigten die Weltnummern 1 nur gerade 34 Minuten.

00:44 Video Die Schweden verwerten ihren 2. Matchball zum Olympiasieg Aus Paris 2024 Clips vom 10.08.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Die Olympiagoldmedaille ist der bisherige Höhepunkt in der noch jungen Karriere von Ahman/Hellvig. Das Duo gewann 2022 und 2023 den Europameistertitel, 2023 wurden die beiden 22-Jährigen zudem Vize-Weltmeister. An den Sommerspielen in Paris kamen Ahman/Hellvig erst in der K.o.-Phase richtig in Fahrt. In der Gruppenphase waren zwei der drei Partien überraschend verloren gegangen.

00:28 Video Hellvig verlädt die Deutschen mit «No-Look»-Ball Aus Paris 2024 Clips vom 10.08.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Bronze für Mol/Sörum

Komplettiert wird das Beachvolleyball-Podest bei den Männern von Anders Mol und Christian Sörum. Die Norweger, die vor 3 Jahren in Tokio noch Gold gewonnen hatten, benötigten nur gerade 34 Minuten, um das Duo Cherif Younousse/Ahmed Tijan aus Katar mit 21:13, 21:16 zu besiegen.