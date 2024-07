Vor 3 Jahren in Tokio jubelte Nikita Ducarroz in der Disziplin Freestyle über Olympiabronze. Diesen Erfolg wird die Genferin in Paris nicht wiederholen können. Der 10. Rang der 27-Jährigen in der Qualifikation am Dienstag reichte nicht für den Vorstoss in den Final. Die Top 9 der 12 gestarteten Athletinnen lösten das Ticket für die Medaillen-Entscheidung am Mittwoch.

Kleine Verbesserung reicht nicht

Ducarroz zeigte zwei ähnliche Läufe. Im 1. Run erhielt die Schweizerin von der Jury 79,04 Punkte. Damit konnte sie einzig die Deutsche Kim Lea Müller hinter sich lassen. Im 2. Durchgang vermochte Ducarroz leicht zuzulegen, die 80,54 Punkte reichten jedoch nicht aus, um im Klassement den erhofften grossen Sprung nach vorne zu machen.

Die Schweizerin beendete die Qualifikation mit einem Punkte-Durchschnitt von 79,78 Zählern auf dem 10. Rang. Auf Rang 9 und somit den letzten Final-Platz fehlten Ducarroz 3,48 Punkte. Gewonnen wurde die Qualifikation von der US-Amerikanerin Hannah Roberts (91,45).