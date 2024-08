Zoé Claessens holt die erste Olympiamedaille im BMX Racing überhaupt für die Schweiz.

Die 24-jährige Waadtländerin sichert sich hinter Saya Sakakibara (AUS) und Manon Veenstra (NED) Bronze.

Cédric Butti wird bei den Männern hinter drei Franzosen Vierter. Simon Marquart landet auf Platz 7.

Am Ende wurde es im BMX Stadion Saint-Quentin-en-Yvelines nahe von Versailles doch noch ein historischer Schweizer Abend. Nachdem sich Zoé Claessens in den Viertel- und Halbfinals noch zurückgehalten hatte, musste sich die dreifache Europameisterin und WM-Zweite im Final einzig der Dominatorin Saya Sakakibara aus Australien und der Niederländerin Manon Veenstra geschlagen geben.

01:19 Video Claessens: «Ich habe davon geträumt»(frz.) Aus Paris 2024 Clips vom 02.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Butti fehlen zehn Hundertstel zu Bronze

Bei den Männern fehlten Cédric Butti zehn Hundertstel zur Medaille. Der Thurgauer wurde Vierter, geschlagen von drei Franzosen. Der zweite Schweizer Finalist Simon Marquart wurde nach einer Kollision in einer der Steilwandkurven Siebter.

Gold, Silber und Bronze gingen an Joris Daudet, Sylvain André und Romain Mahieu, die sich in den Viertel- und Halbfinals auf den ersten drei Plätzen eingereiht hatten. Butti und Marquart hatten sich in allen Läufen in den Top 4 gehalten und sich die Final-Teilnahme mit den Rängen 4 und 5 in der Endabrechnung gesichert.

Schliessen 01:25 Video Zusammenfassung BMX Racing Final Männer Aus Paris 2024 Clips vom 02.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden. 00:48 Video Butti verpasst Medaille bei französischem Dreifachsieg knapp Aus Paris 2024 Clips vom 02.08.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Historische Medaille im Racing

Vor Claessens, Butti und Marquart hatte es im BMX Racing, das seit 2008 olympisch ist, noch nie eine Schweizerin oder ein Schweizer in einen olympischen Final geschafft. Vor drei Jahren in Tokio klappte es für Nikita Ducarroz mit Bronze im Freestyle, aber im Racing wartete die Schweiz noch auf einen Podestplatz.

03:27 Video Die Halbfinal-Runs von Marquart und Butti Aus Paris 2024 Clips vom 02.08.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 27 Sekunden.

Gebrauchter Tag für Aeberhard

Unglücklich kämpfte Nadine Aeberhard. Die Bernerin blieb als einzige des Quartetts im Halbfinal hängen. Die 22-Jährige stürzte im ersten Run und musste vor dem zweiten Lauf noch ihr BMX-Bike bei Nationaltrainer David Graf richten lassen. Den dritten Heat nahm sie mit 14 Rangpunkten schon in aussichtsloser Lage in Angriff. Wertvolle Erfahrungen dürfte sie aber gesammelt haben.