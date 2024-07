Sie gilt als eine der besten Fussballerinnen aller Zeiten, obwohl sie weder den WM-Titel noch Olympia-Gold gewonnen hat. Die 38-jährige Brasilianerin Marta hat angekündigt, dass Olympia in Paris ihr letztes grosses Turnier mit dem Nationalteam wird.

Und nun dies: Im Vorrundenspiel gegen Spanien in Bordeaux wurde Marta in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit nach einem groben Foul an Olga Carmona des Feldes verwiesen. Brasilien verlor die Partie nach Toren von Athenea del Castillo (68.) und Alexia Putellas (107.) mit 0:2 und muss um den Einzug in die K.o.-Phase zittern.

Erinnerungen an Zidane

Der unschöne Abgang der sechsfachen Weltfussballerin des Jahres erinnert an Zinédine Zidane: Der französische Superstar sah im letzten Spiel seiner Karriere, dem WM-Final 2006 gegen Italien, nach dem legendären Kopfstoss gegen Marco Materazzi die rote Karte.