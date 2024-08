Spanien löst im olympischen Fussball-Turnier der Männer das erste Final-Ticket.

Die Iberer machen im Halbfinal gegen Marokko aus einem 0:1 nach der Pause ein 2:1.

Im zweiten Halbfinal trifft Gastgeber Frankreich auf Ägypten (ab 21:00 Uhr im SRF-Olympia-Player auf Paris 1)

Gut 3 Wochen nach dem EM-Triumph in Berlin hat sich Spanien auch am olympischen Turnier für den Final qualifiziert. Der schön herauskombinierte Treffer zum 2:1 des eingewechselten Juanlu Sanchez in der 85. Minute machte im Halbfinal gegen Marokko den Unterschied. Damit revanchierte sich Spanien gewissermassen auch für die Niederlage im Achtelfinal der WM 2022 in Katar.

Legende: Grosser Jubel in der 85. Minute Nach dem Siegtor brechen bei den Spaniern die Emotionen aus. Reuters/Luisa Gonzalez

Nach einem spanischen Erfolg hatte es in Marseille lange nicht ausgesehen. Die Marokkaner kamen in der ersten Halbzeit zu den besseren Chancen. Ein ungeschicktes Foul von Pablo Barrios im Sechzehner führte zu einem Elfmeter, den Soufiane Rahimi in der 37. Minute zur Führung der Nordafrikaner verwertete.

Spanien dreht nach der Pause auf

Nach der Pause erhöhten die Spanier die Kadenz und wurden nach etwas mehr als einer Stunde für die Steigerung belohnt. Fermin Lopez reagierte nach einem Prellball am schnellsten und traf in die kurze Ecke zum Ausgleich. In der Folge kamen beide Teams zu weiteren Chancen. In der 84. Minute kam Abde Ezzalzouli aus kürzester Distanz zum Abschluss, wurde aber im letzten Moment geblockt. Praktisch im Gegenzug erzielte Spanien das Siegtor.

00:53 Video Fermin trifft zum Spanien-Ausgleich – beim Jubel zerstört er die Eckfahne Aus Paris 2024 Clips vom 05.08.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Damit haben die Iberer am Freitag die Chance auf ihre zweite Olympiagoldmedaille. Den bisher einzigen Triumph feierte Spanien 1992 an den Heim-Sommerspielen in Barcelona. Der Gegner im Final heisst entweder Frankreich oder Ägypten. Der zweite Halbfinal findet am Montagabend statt.