Roman Röösli und Andrin Gulich stellen am Mittwoch an den Olympischen Spielen in Paris im Zweier ohne souverän den Einzug in den A-Final sicher.

Mit Jan Schäuble und Raphaël Ahumada schafft auch der Leichtgewichts-Zweier die Qualifikation für den A-Final.

Das erste grosse Ziel haben Roman Röösli und Andrin Gulich in Paris erreicht. Das Schweizer Duo im Zweier ohne zeigte im Halbfinal eine abgeklärte Vorstellung und ruderte hinter Kroatien auf den 2. Platz. Das 3. und somit letzte A-Final-Ticket in diesem Halbfinal sicherte sich Spanien. Aus dem zweiten Halbfinal-Lauf qualifizierten sich Rumänien, Grossbritannien und Irland für den A-Final.

Am Freitag geht's um Olympia-Edelmetall

Mit dem Vorstoss in den A-Final korrigierten Röösli und Gulich den Fehlstart vom Wochenende endgültig. Da hatte das Duo im Vorlauf die direkte Qualifikation für den Halbfinal überraschend verpasst. Nach dem Sieg im Hoffnungslauf und Platz 2 im Halbfinal sind Röösli/Gulich nun dort, wo sie hinwollten.

02:01 Video Röösli/Gulich rudern im Halbfinal souverän auf Rang 2 Aus Paris 2024 Clips vom 31.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde.

Seit ihrem Wechsel vom Vierer in den Zweier ohne im Jahr 2023 holten Röösli und Gulich bislang an allen Titelkämpfen, an denen sie gemeinsam an den Start gingen, eine Medaille. Diese Serie würde das Gespann in Paris nur allzu gerne fortführen. Der olympische A-Final steigt am Freitag um 11:30 Uhr.

02:29 Video Röösli/Gulich: «Wir haben noch Energie und können noch aufdrehen» Aus Paris 2024 Clips vom 31.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 29 Sekunden.

Leichtgewichts-Zweier weiter souverän

Der 2. August könnte zu einem Schweizer Freudentag werden, denn auch der Leichtgewichts-Zweier mit Jan Schäuble und Raphaël Ahumada rudert am Tag nach dem Schweizer Nationalfeiertag um Gold, Silber und Bronze. In ihrem Halbfinal mussten sie sich einzig den irischen Topfavoriten Fintan McCarthy/Paul O'Donovan geschlagen geben. Tschechien sicherte sich ebenfalls das Ticket für den A-Final.

01:41 Video Schäuble/Ahumada im Leichtgewichts-Zweier abgeklärt in den A-Final Aus Paris 2024 Clips vom 31.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

Das Schweizer Duo drohte zu keinem Zeitpunkt, die Kontrolle über das Rennen zu verlieren. Sowohl nach 500 m als auch nach 1000 m und 1500 m lagen Schäuble/Ahumada auf Rang 2. Das A-Final-Feld am Freitag wird von Italien, Griechenland und Norwegen komplettiert. Die Entscheidung fällt um 12:02 Uhr.