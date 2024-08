Legende: War im dänischen Tor eine Bank Sandra Toft. imago images/Bildbyran

Dänemarks Handballerinnen können sich in Paris über Olympiabronze freuen. Sie bezwingen Schweden im Spiel um Platz 3 mit 30:25.

Im Final stehen sich am Nachmittag Norwegen und Frankreich gegenüber.

Handball: Däninnen gewinnen Skandinavien-Duell um Bronze

Nach einer 20-jährigen Durststrecke (Gold 2004 in Athen) haben Dänemarks Handballerinnen in Paris wieder einmal eine Olympiamedaille geholt. Dank des 30:25-Erfolgs über Schweden im Spiel um Platz 3 sicherten sich die Däninnen Bronze. Bereits zur Pause hatten sie 15:13 geführt. Schweden war in der zweiten Halbzeit zu keiner echten Reaktion fähig und scheiterte mehrfach an Dänemarks überragender Torhüterin Sandra Toft, die 40 Prozent aller Versuche parierte. Dänemark hatte bereits an der WM im letzten Jahr das Bronze-Spiel gegen die schwedischen Nachbarinnen gewonnen. Am Nachmittag, 15:00 Uhr (live bei SRF), duellieren sich in der Neuauflage des WM-Finals Norwegen und Gastgeber Frankreich um Olympiagold.