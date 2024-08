Der 26-jährige Sportkletterer Sascha Lehmann scheitert an den Sommerspielen im Boulder in der Qualifikation.

Kein Boulder-Final für Sascha Lehmann an den Olympischen Spielen in Paris. Dem Berner Sportkletterer reichte es in der Qualifikation der Boulderer zu Platz 16 unter 20 Teilnehmern, Rang 8 wäre nötig gewesen. Nur an einer von vier Aufgaben schaffte es Lehmann in die sogenannte «High Zone», ganz hoch aufs Top schaffte er es nie. Mit 24,0 Punkten fehlten ihm über 10 Punkte fürs Weiterkommen.

Schon an den Weltmeisterschaften vor einem Jahr in Bern hatte es Lehmann nicht in den Final geschafft. Mit der Qualifikation für die Spiele von Paris hat er wohl das Optimum herausgeholt. Die Kletterer aus Japan dominierten die erste Runde des Wettkampfs.