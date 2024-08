Der erste Olympiasieger im Oval des Stade de France heisst Joshua Cheptegei. Der Läufer aus Uganda jubelt über 10'000 m.

Bei Halbzeit des Männer-Zehnkampfs liegt der Deutsche Leo Neugebauer in Front.

Die erste Leichtathletik-Entscheidung im Oval des Stade de France war eine packende. Auf der letzten Runde des 10'000-m-Rennens der Männer übernahm Joshua Cheptegei die Führung. Und der Läufer aus Uganda gab das Diktat nicht mehr ab. In 26:43,14 Minuten überquerte der 27-Jährige die Ziellinie und durfte sich über Olympiagold und -rekord freuen. Berihu Aregawi aus Äthiopien gewann Silber, Bronze holte der US-Amerikaner Grant Fisher.

Für Cheptegei ist es der zweite Olympiatitel seiner Karriere. Vor 3 Jahren in Tokio hatte er Gold über 5000 m gewonnen und Silber über die 10'000 m. Nun bescherte Cheptegei, der an Weltmeisterschaften 3 Mal in Serie Gold über 10'000 m gewonnen hat, seinem Land den ersten Olympiasieg über die 25 Stadionrunden.

Zehnkampf Männer: Neugebauer auf Goldkurs

Leo Neugebauer liegt in Paris bei Halbzeit auf Goldkurs im Zehnkampf. Der deutsche Topfavorit präsentierte sich am ersten Tag im Stade de France in blendender Verfassung und liegt nach 5 Disziplinen mit 4650 Punkten in Führung. Erster Verfolger ist Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico mit 24 Punkten Rückstand. Tokio-Olympiasieger Damian Warner aus Kanada liegt derzeit auf Rang 4. Einen starken Eindruck machten auch die beiden jungen Norweger Sander Skotheim und Markus Rooth auf den Plätzen 3 und 7. Weltmeister Pierce Lepage (CAN) und Weltrekordhalter Kevin Mayer (FRA) hatten ihren Start verletzungsbedingt absagen müssen. Simon Ehammer setzt auf den Weitsprung.