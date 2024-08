Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Simon Ehammer qualifiziert sich bei seinem Olympia-Debüt in Paris für den Final im Weitsprung.

Jason Joseph steht dank seinem hauchdünnen Sieg im Vorlauf über 110 m Hürden im Halbfinal.

Weitsprung: Ehammer steht im Final

«Einer und heim» war ursprünglich Simon Ehammers Ziel gewesen. Doch schon nach dem ersten Sprung wusste der 24-Jährige, dass dieser bei weitem nicht reichen wird und gleichzeitig noch viel Luft nach oben besteht. Bei 7,69 m landete Ehammer, dessen Bestweite bei 8,45 m liegt.

00:38 Video Ehammers Olympia-Debüt gelingt nicht wunschgemäss Aus Paris 2024 Clips vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Der zweite Versuch sah dann erwartungsgemäss schon besser aus: Ehammer sprang über 8 Meter weit. Mit seinen 8,09 m schrammte er zwar um 6 Zentimeter an der direkten Final-Qualifikation vorbei, letztlich reichte der Sprung – der insgesamt viertweiteste am Sonntag – aber locker für den Final. «Ich habe die Qualifikation überstanden, mehr will man nicht – es spielt keine Rolle mit welcher Weite. Ich bin sehr zufrieden», bilanzierte Ehammer.

03:38 Video Ehammer: «Mehr will man nicht, und ich konnte gut reagieren auf alles» Aus Paris 2024 Clips vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 38 Sekunden.

Keine Blösse gab sich übrigens Goldfavorit Miltiadis Tentoglou, der Olympiasieger von Tokio 2021. Mit seinem ersten Sprung auf satte 8,32 m stellte der 26-jährige Grieche gleich mit klarem Abstand die Bestweite aller Teilnehmer auf.

110 m Hürden: Joseph souverän im Halbfinal

Jason Joseph konnte im Vorlauf über 110 m Hürden überzeugen und sich als Schnellster seines Heats souverän für den Halbfinal vom Mittwochabend qualifizieren. Der 25-jährige Baselbieter blieb mit 13,26 Sekunden 18 Hundertstel über seiner persönlichen Bestleistung, gleichwohl war es die drittschnellste Zeit aller Vorläufer.

Allerdings musste Joseph dafür nach einem verpatzten Start ziemlich aufholen. Auf den letzten Metern liess er den italienischen Europameister Lorenzo Ndele Simonelli an seiner rechten Seite und Shunsuke Izumiya aus Japan aber noch hinter sich. Letztlich hatte er um eine Hundertstel knapp die Nase vorn.

Schliessen 01:33 Video Joseph lässt in seinem Vorlauf-Heat alles hinter sich Aus Paris 2024 Clips vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden. 01:45 Video Joseph: «Darauf lässt sich aufbauen» Aus Paris 2024 Clips vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden.

Für eine Überraschung sorgte in Vorlauf 2 Freddie Crittenden. Der 30-jährige US-Amerikaner wirkte bei seinem Lauf vom Start bis ins Ziel äusserst gehemmt. Deutlich abgeschlagen und nach über 18 Sekunden erreichte er schliesslich das Ziel. «Ich hatte am Samstag etwas Adduktorenschmerzen. Der Plan war, irgendwie durch das Rennen zu kommen – ohne eine Hürde zu treffen oder disqualifiziert zu werden», erklärte sich Crittenden nach dem Lauf und somit vor der Repechage am Dienstagvormittag.