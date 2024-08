Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Jaroslawa Mahutschich sorgt an den Olympischen Spielen in Paris im Hochsprung für ukrainisches Gold.

Im Hammerwerfen geht der Sieg an den Kanadier Ethan Katzberg, der gleich im ersten Versuch eine unschlagbare Weite aufstellt.

Über 100 m setzt sich Noah Lyles (USA) dank 5 Tausendstelsekunden durch.

Hochsprung Frauen: Mahutschich triumphiert

Mahutschich sicherte der Ukraine die zweite Goldmedaille bei den Sommerspielen in Frankreich. Die Weltmeisterin triumphierte mit übersprungenen 2,00 m vor der höhengleichen Vize-Weltmeisterin Nicola Olyslagers aus Australien und holte nach Bronze 2021 in Tokio ihren ersten Olympiasieg. Bronze ging mit Eleanor Patterson und Iryna Geraschtschenko (beide 1,95) wiederum an eine Australierin und eine Ukrainerin.

Hammerwerfen Männer: Katzberg gleich beim ersten Mal

Der Kanadier Ethan Katzberg kam mit seinem ersten Wurf im Final der Hammerwerfer gleich auf 84,12 m. Damit war früh mehr als bloss eine Vorentscheidung gefallen. Weiter als der 22-jährige Weltmeister in Paris am Sonntagabend hatten in diesem Jahrhundert nur fünf Athleten geworfen. Der Ungar Bence Halasz (79,97) und der Ukrainer Michailo Kochan (79,39) holten die weiteren Medaillen.