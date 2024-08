Am Sonntag geht's innert weniger Stunden um Goldmedaillen in 4 verschiedenen Ballsportarten. 7 verschiedene Nationen wollen einen Olympiasieg.

Legende: Smashen, parieren, werfen, dunken Am Sonntag wollen Volleyballerin Paola Egonu, Handball-Goalie Andreas Wolff, Wasserball-Flügel Dusan Mandic und Basketballerin Breanna Stewart jeweils fantastische Leistungen mit olympischem Gold krönen. Keystone/Imago/SRF

Nach über 2 Wochen befindet sich Olympia auf die Zielgeraden. Nicht, ohne am letzten Wettkampftag noch einmal das ganz grosse Schlussbouquet anzubieten. Neben dem Marathon der Frauen, dem Modernen Fünfkampf und Bahnrad-Wettkämpfen rücken Ballsportarten in den Fokus. Zwischen 13 und 15:30 Uhr werden Gold-Duelle in Volley-, Hand-, Wasser- und Basketball lanciert. Wir liefern den Überblick.

13:00 Uhr, Volleyball Frauen: USA - Italien

Die italienischen Volleyballerinnen spielen an den Olympischen Spielen in Paris alle Gegnerinnen in Grund und Boden. Im allerersten Vorrundenspiel gab Italien gegen die Dominikanische Republik einen Satz ab, seither keinen einzigen mehr. Gegen die USA, die sich mitunter schwertaten und hart zu kämpfen hatten – zuletzt beim fast 2 Stunden dauernden Halbfinal gegen Brasilien – sind die Italienerinnen favorisiert. Nicht zuletzt dank Superstar Paola Egonu, die in der Vorschlussrunde gegen die Türkei 24 Punkte erzielte.

13:30 Uhr, Handball Männer: Deutschland - Dänemark

Die bisherige Formel dieser Spiele: Deutschland + Handball = Drama. Im Viertelfinal beendete das DHB-Team Nikola Karabatics Olympia-Karriere. Dabei lag Frankreich 29:28 vorne – 6 Sekunden vor Schluss, bei eigenem Ballbesitz. Nach einem unglaublichen Fehlpass kassierte der Gastgeber noch den Ausgleich und unterlag letztlich in der Verlängerung 34:35. Im Halbfinal liess dann Deutschland-Goalie Andreas Wolff die Spanier mit 22 Paraden verzweifeln. Am Ende hiess es 25:24 für die Deutschen. Man darf gespannt sein, wie das Final-Drama gegen Dänemark ausschauen wird.

Schliessen 00:35 Video Auf unglaubliche Weise: Deutschland ringt Frankreich nieder Aus Paris 2024 Clips vom 07.08.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden. 01:09 Video Die Schlusssekunden im Halbfinal-Duell zwischen Deutschland und Spanien Aus Paris 2024 Clips vom 09.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

14:00 Uhr, Wasserball Männer: Serbien - Kroatien

Wasserball bei den Männern ohne Medaille für Serbien oder Kroatien, das gab es lange nicht mehr. Letztmals in Sydney 2000, um genau zu sein. Während die Serben das olympische Gold-Triple anstreben, will Kroatien den 2. Triumph im Zeichen der fünf Ringe seit 2012. Mit Dusan Mandic verfügt Serbien über den bisherigen Topstar in Paris. 25 Tore erzielte er, starke 58 Prozent seiner Würfe führen zu Treffern.

15:30 Uhr, Basketball Frauen: Frankreich - USA

Wie bei den Männern kommt es auch hier zum Duell Gastgeber gegen Topfavorit. Den US-Frauen geht es auch darum, eine unglaubliche Serie zu verlängern: Die letzten 60 (!) Olympia-Partien gewannen sie, die letzte Niederlage datiert von den Spielen in Barcelona 1992. «Das ist verrückt, da war ich noch nicht einmal geboren», meinte Breanna Stewart, eine der tragenden Säulen des US-Teams. «Das zeigt auch die Bedeutung und die Erwartungen, wenn man dieses Trikot trägt. Etwas Höheres als diesen Standard gibt es nicht.»