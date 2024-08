Der Marathon der Männer bei den Olympischen Spielen in Paris wird zur Beute des Äthiopiers Tamirat Tola, der in 2:06:26 Stunden einen Start-Ziel-Sieg feiert.

Die Schweizer Matthias Kyburz und Tadesse Abraham belegen im Rennen über die 42,195 km lange Strecke die Ränge 30 und 38.

Während Marathon-Neuling Kyburz über seine weitere Karriere noch unsicher ist, steht bei Abraham der Abschied aus dem Spitzensport bevor.

Mit einer dominanten Leistung hat Tamirat Tola den Olympia-Marathon in Paris für sich entschieden. Der Äthiopier, der in Eugene 2022 WM-Gold über diese Distanz erobert hatte, verwies den Belgier Bashir Abdi und Benson Kipruto aus Kenia auf die weiteren Medaillenränge. In 2:06:26 Stunden stellte Tola einen Olympia-Rekord auf. Die Konkurrenz verlor 21 Sekunden und mehr auf die Siegerzeit. Tola, der Streckenrekordhalter des New York City Marathons, machte sich einen Tag vor seinem 33. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk.

Er lief von Beginn weg an der Spitze und baute seinen Vorsprung nach der letzten grossen Steigung und 30 absolvierten Kilometern auf 11 Sekunden aus. Die Lücke zu den ersten Verfolgern – ein Quartett bestehend aus Tolas Landsmann Deresa Geleta, Abdi, Kipruto und Akira Akasaki (JPN) – wurde kontinuierlich grösser. Letztlich war seine Ankunft als Sieger am Invalidendom kaum je gefährdet. Frühzeitig abgehängt war auf der schweren Strecke mit mehr als 400 Höhenmetern der zweifache Olympiasieger Eliud Kipchoge (KEN), der am Ende mit offensichtlichen körperlichen Beschwerden aufgeben musste.

OL-Mann Kyburz' unglaubliche Olympia-Geschichte

Matthias Kyburz zeigte bei seinem erst zweiten Marathon eine bemerkenswerte Leistung und lief mit 5:06 Minuten Rückstand auf Rang 30. Auch Tadesse Abraham feierte mit dem 38. Platz (+5,56) einen versöhnlichen Olympia-Abschied. Nach 16 km nahm Kyburz in der ersten Steigung bewusst etwas Tempo raus. Kurz danach musste sich auch Abraham aus dem Spitzenfeld verabschieden.

Kyburz war nach dem Rennen «insgesamt zufrieden». War er es zunächst etwas langsamer angegangen, überholte er letztlich noch zahlreiche Kontrahenten – darunter Marathon-Prominenz wie Kenenisa Bekele (ETH). Kyburz gestand aber auch ein, dass er «schon gelitten» habe. Wie er seine noch junge Marathon-Karriere weiterverfolgen wolle, müsse er nun sehen, erzählte der 34-Jährige.

Der Orientierungsläufer hatte als erst dritter Schweizer nach Viktor Röthlin und Abraham die erforderliche Zeit von 2:08:10 Stunden geknackt. Am 7. April, beim Marathon in Paris, schaffte Kyburz in 2:07:44 Stunden die Olympia-Limite – nach nur 4 Monaten Vorbereitungszeit.

Abrahams Abschied

Für Abraham endet damit eine grosse Karriere auf der grossen Bühne. Für den am Montag 42 Jahre alt werdenden Langstreckenläufer waren es nach Rio 2016 und Tokio 2021 die 3. Olympischen Spiele – und die letzten. Der Familienvater macht Ende Jahr Schluss und plant nur noch einen Städte-Marathon als Profi.

«Die Karriere hier in Paris abzuschliessen, war sehr schön für mich», erzählte Abraham unter Tränen der Rührung. Nach einer Verletzung der hinteren Oberschenkelmuskulatur sei er in den letzten beiden Wochen nicht mehr gerannt. Er sei «mega happy», dass er den Marathon habe beenden können. Noch am Tag zuvor sei er sich nicht sicher gewesen, ob er überhaupt würde starten können. «Nach 29 km habe ich gemerkt, dass der vordere Muskel nicht ganz in Form war nach der Pause. Die Kraft war nicht ganz da. Die letzten 8 km waren hart.»