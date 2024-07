Matteo Giubellini und Florian Langenegger turnen an den Olympischen Spielen in Paris im Mehrkampf-Final der Männer auf die Plätze 10 und 16.

In der Bercy Arena zeigt der 19-jährige Giubellini die beste Mehrkampf-Leistung eines Schweizers seit 72 Jahren.

Gold geht an den Japaner Shinnosuke Oka, der bereits im Team-Final Olympiasieger wurde.

1952 glänzte der 33-jährige Luzerner Sepp Stalder an den Olympischen Spielen in Helsinki mit Bronze im Mehrkampf. 72 Jahre später ereignete sich in Paris mit Matteo Giubellinis Rang 10 wieder eine Schweizer Sternstunde. Der mit 19 Jahren jüngste Athlet im Mehrkampf-Final zeigte einen bärenstarken Wettkampf, turnte an allen Geräten sauber und zeigte am Pauschenpferd mit 14,533 Punkten eine Top-Übung. Insgesamt erhielt er 83,332 Zähler. Ihm fehlte etwas mehr als ein Punkt zum Olympia-Diplom.

Was Giubellini vorübergehend nervte: Am Barren wurden ihm 0,3 Punkte subtrahiert, weil er die Einturnzeit von 30 Sekunden überschritten hatte. Doch der Ärger darüber verrauchte schnell, auch ohne diesen Abzug wäre es Rang 10 geworden.

Auch Florian Langenegger darf mit seinem Wettkampf und Rang 16 äusserst zufrieden sein. Schwächen zeigte er vorab am Reck, wo er für seine Übung lediglich 13,033 Punkte erhielt.

Oka doppelt nach

Gold ging an den Japaner Shinnosuke Oka, der bereits mit dem Team Olympiasieger geworden war. Oka zeigte eine überragende Konstanz, einzig an den Ringen (13,800) blieb er knapp unter der 14-Punkte-Marke. Am Ende kam er auf ein Skore von 86,832. Die weiteren Medaillen gingen an die Chinesen Zhang Boheng (86,599) und Xiao Ruoteng (86,354). Der Japaner Daiki Hashimoto, Olympiasieger von 2021, ging als 6. leer aus, ebenso wie der Ukrainer Illja Kowtun (4.).

Zwei Spektakel-Übungen

Schliessen 01:09 Video Jarmans Top-Sprung wird mit 15,166 Punkten belohnt Aus Paris 2024 Clips vom 31.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden. 02:20 Video Kowtun erturnt sich am Barren über 15 Punkte Aus Paris 2024 Clips vom 29.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 20 Sekunden.

Pechvogel Dolci

Wenig Glück bekundete Felix Dolci. Der Kanadier turnte seine Übung souverän durch, als ihm das Reck-Leder riss. Der 22-Jährige erlebte einen heftigen Abflug, der aber ohne gröbere Verletzung blieb. Nach einem kurzen Unterbruch und verarzteten Händen durfte er erneut antreten – und stürzte. Am Ende gab es am Reck nur 11,733 Punkte für Dolci, wodurch der zuvor Drittplatzierte weit zurückgespült wurde.