Alexandre Dällenbach darf im Modernen Fünfkampf lange mit Olympia-Edelmetall liebäugeln.

Vor dem Laser Run liegt er an 2. Stelle, fällt dann aber noch auf Rang 14 zurück.

Bei den Frauen steht Anna Jurt ebenfalls im Final vom Sonntag.

Nach 3 von 5 Disziplinen lag Alexandre Dällenbach auf Platz 2 und damit auf Medaillenkurs. Im Springreiten hatte der 33-Jährige nur einen Abwurf zu verzeichnen gehabt.

01:24 Video Dällenbach auf dem Springreiter-Parcours Aus Paris 2024 Clips vom 10.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Im Fechten arbeitete er sich in der Bonusrunde dank eines gewonnenen Gefechts und den damit verbundenen 2 Extrapunkten auf Rang 4 vor. Und mit der zweitbesten Leistung aller Athleten im Schwimmen lag der Romand plötzlich auf dem Silber-Rang.

Der Absturz im Laser Run

Doch dann folgte der abschliessende Laser Run, eine Kombination aus Laufen und Schiessen. Und in diesem wurde Dällenbach, der auf ein Total von 1500 Punkten kam, bis auf Rang 14 durchgereicht.

Am Schiessstand leistete er sich entschieden zu viele Fehlschüsse, um den Podestplatz in seiner schwächsten Disziplin erfolgreich zu verteidigen. Beim ersten Halt verzeichnete er zwei Fehlversuche, in den folgenden zwei Runden verlor er auch noch die Diplomränge aus den Augen.

06:05 Video Dällenbach: «Gibt keine Ausreden» (franz.) Aus Paris 2024 Clips vom 10.08.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 5 Sekunden.

Gold holte sich der favorisierte Ägypter Ahmed Elgendy (1555 Punkte) vor dem Japaner Taishu Sato (1542) und dem Italiener Giorgio Malan (1536).

Jurt schafft es in den Final

Auch Anna Jurt hat sich für den Final des olympischen Modernen Fünfkampfs qualifiziert. Bei den Frauen geht es am Sonntag kurz nach Mittag um die Medaillen.

Nach dem durchzogenen Auftakt am Donnerstag mit dem 17. Zwischenrang im Fechten konnte sich Jurt in den vier Disziplinen am Samstag steigern. Am Ende belegte die 22-jährige Nidwaldnerin mit Wohnsitz Bern den 9. Platz in ihrer Halbfinal-Serie, der gerade noch fürs Weiterkommen reichte.

Wende zum Guten erfolgt im Laser Run

Für den Final hat Jurt noch Luft nach oben. Am Samstag verzeichnete sie im Reiten zwei Abwürfe, im Schwimmen blieb sie vier Sekunden über ihrer persönlichen Bestzeit.

Zur Qualifikation reichte es auch deshalb, weil die ehemalige Nachwuchs-Europameisterin im abschliessenden Laser Run ihre Klasse ausspielen konnte. Mit 633 Punkten schnitt sie in dieser Disziplin am besten ab.