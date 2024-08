Anna Jurt übersteht an den Olympischen Spielen in Paris als 9. und letzte Athletin den Halbfinal im Modernen Fünfkampf.

Am Abend kämpft Alexandre Dällenbach bei den Männern um die Medaillen.

Einen Tag nach Alexandre Dällenbach hat sich auch Anna Jurt für den Final des olympischen Modernen Fünfkampfs qualifiziert. Bei den Frauen geht es am Sonntag kurz nach Mittag um die Medaillen.

Nach dem durchzogenen Auftakt am Donnerstag mit dem 17. Zwischenrang im Fechten konnte sich Jurt in den vier Disziplinen am Samstag steigern. Am Ende belegte die 22-jährige Nidwaldnerin mit Wohnsitz Bern den 9. Platz in ihrer Halbfinal-Serie, der gerade noch fürs Weiterkommen reichte.

Wende zum Guten erfolgt im Laser-Run

Für den Final hat Jurt noch Luft nach oben. Am Samstag verzeichnete sie im Reiten zwei Abwürfe, im Schwimmen blieb sie vier Sekunden über ihrer persönlichen Bestzeit.

Zur Qualifikation reichte es auch deshalb, weil die ehemalige Nachwuchs-Europameisterin im abschliessenden Laser-Run (Schiessen und Laufen) ihre Klasse ausspielen konnte. Mit 633 Punkten schnitt sie in dieser Disziplin am besten ab.