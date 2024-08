Die Bündnerin belegt vor dem abschliessenden 800-m-Lauf am Freitagabend in Paris den starken 3. Zwischenrang.

Annik Kälin knüpfte am zweiten Wettkampftag des olympischen Siebenkampfs dort an, wo sie am Donnerstag aufgehört hatte. Mehr noch: Die Bündnerin machte bei der Fortsetzung drei Ränge gut und liegt vor dem abschliessenden 800-m-Lauf auf dem hervorragenden 3. Platz.

Den Grundstein zur Aufholjagd legte sie in ihrer Paradedisziplin Weitsprung. Auf einen ersten ungültigen Versuch reagierte sie mit einem Satz auf 6,59 m. Obwohl sie damit 25 cm unter ihrem Schweizer Rekord blieb, stellte sie die zweitbeste Weite aller Konkurrentinnen auf und verbesserte sich auf Zwischenrang 4. Einzig Martha Araujo (COL) sprang noch weiter als die Schweizerin (6,61 m).

Im anschliessenden Speerwerfen lieferte Kälin einen weiteren Beweis ihrer herausragenden Form ab. Gleich im ersten Versuch schleuderte sie den Speer auf 48,14 m, womit sie eine klare Saisonbestleistung aufstellte. Erst zwei Mal war sie in ihrer Karriere zuvor besser. Mit 824 Punkten zog Kälin an der Belgierin Noor Vidts vorbei und rückte auf Rang 3 vor.

Nur 5 Punkte Vorsprung

Um den olympischen Siebenkampf auf dem Podest abzuschliessen, müsste Kälin im 800-m-Lauf am Freitagabend (ab 20:25 Uhr live bei SRF) aber über sich hinauswachsen. Der Vorsprung auf die viertklassierte Vidts beträgt nur 5 Punkte, und die Belgierin ist auf den zwei Bahnrunden deutlich stärker einzustufen als die Schweizerin. Mit einer persönlichen Bestzeit von 2:13,73 Minuten ist Kälin rund 5 Sekunden langsamer als Vidts, was umgerechnet einer Differenz von etwa 70 Punkten entspricht.

Mit einem Zwischentotal von 5694 Punkten ist Kälin dafür aber auf bestem Weg, ihren eigenen Schweizer Rekord zu übertreffen. 821 Zähler benötigt sie, um ihre Bestmarke von der EM 2022 (6515) zu egalisieren. Das entspricht im 800-m-Lauf einer Zeit von 2:20,22 Minuten.

Thiam winkt Triple

An der Spitze winkt Nafissatou Thiam derweil der dritte Olympiasieg in Serie. Die Belgierin liegt nach 6 von 7 Disziplinen deutlich in Führung. Der Vorsprung auf die zweitklassierte Katarina Johnson-Thompson (GBR) beträgt 121 Punkte.