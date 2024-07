Alle Schweizer in den Vorläufen ausgeschieden

Die Rückenschwimmer Roman Mityukov und Thierry Bollin kommen am 2. Olympia-Tag nicht über die Vorläufe hinaus.

Auch Freistil-Schwimmer Antonio Djakovic und Brust-Spezialistin Lisa Mamié scheitern in der 1. Runde.

In der Abendsession wurden drei Medaillensätze vergeben.

100 m Rücken: Mityukov fehlt ein Hundertstel

Die Vorläufe über 100 m Rücken verliefen nicht nach dem Gusto der beiden Schweizer im Einsatz. Roman Mityukov schlug nach 53,94 Sekunden an und belegte in der Gesamtabrechnung den 17. Rang. Zu Platz 16, der zu den Halbfinals berechtigt, fehlte ihm nur eine Hundertstelsekunde. Weiter zurück lag Thierry Bollin (26. in 54,35 Sekunden). Mityukov, dessen Paradedisziplin die 200 m Rücken sind, kann als erster Reservist leise darauf hoffen, dass sich noch ein Konkurrent vor den Halbfinals zurückzieht.

Mityukov: «Bin vielleicht etwas zu schnell gestartet»

Bollin: «Es tut weh, ich konnte es im entscheidenden Moment nicht abrufen»

200 m Freistil: Djakovic verpasst Halbfinals

Dasselbe gilt für Antonio Djakovic. Der Schweizer zeigte sich nach der bitteren Enttäuschung am Vortag über 400 m Freistil über die halbe Distanz verbessert, blieb aber dennoch im Vorlauf als 17. hängen (1:47,46 Minuten).

100 m Brust: Mamié chancenlos

Ebenfalls das Out bedeuteten die Vorläufe für Lisa Mamié. Die Schweizerin absolvierte ihren Heat über 100 m Brust in 1:07,65 Minuten. In der Endabrechnung ergab dies Rang 23 bei 37 Startenden.