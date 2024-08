Legende: Sind Besitzer eines olympischen Diploms Yves Mermod und Maja Siegenthaler. Keystone/Olivier Hoslet

Yves Mermod und Maja Siegenthaler sind an den Olympischen Spielen in Paris beim abschliessenden Medal Race in der Kategorie 470 Mixed auf Rang 8 gesegelt. Zugleich belegt das Schweizer Duo auch in der Endabrechnung den 8. Platz, was bedeutet, dass sich Steuermann Mermod und Vorschoterin Siegenthaler über ein olympisches Diplom freuen dürfen. Die Medaillen waren schon zuvor ausser Reichweite gewesen.

Österreich sicher sich erstes Gold

Nachdem das Rennen am Mittwoch noch wegen totaler Flaute hatte verschoben werden müssen, herrschten nun am Donnerstag bessere Windbedingungen. Das österreichische Team Lara Vadlau/Lukas Mähr verteidigte mit Rang 7 seinen Vorsprung gegenüber Japan um 3 Punkte und holte das erste Olympiagold. Bronze schnappte sich Schweden. Die österreichische Paarung war sich kurioserweise ihres Triumphes im Ziel zunächst nicht sicher. Vadlau erkundigte sich hörbar: «Haben wir Gold oder nicht? Wieso sagt uns das keiner?»