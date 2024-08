Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Am Dienstag vermieste Flaute den Seglern weite Teile des Wettkampftages.

Kitesurferin Elena Lengwiler kassiert in ihrem einzigen Rennen einen umstrittenen Nuller.

Yves Mermod/Maja Siegenthaler sichern sich im 470 Mixed einen Platz im Medal Race.

Das Medal Race der ILCA 6 mit Maud Jayet muss auf Mittwoch verschoben werden.

Kitesurfen, Frauen: Lengwiler fällt zurück

Nur gerade einen Lauf konnten die Kiterinnen surfen – und aus Schweizer Sicht war es erst noch ein unglücklicher: Kurz vor dem Start schlief der Wind auf der einen Seite der Startlinie komplett ein. Nicht weniger als 8 von 20 Kiterinnen waren in dieser Zone, blieben dort stehen und schafften es daher nicht zum Start – unter ihnen auch Elena Lengwiler. Dass die Wettfahrtleitung das Startprozedere trotzdem weiterlaufen liess, war nicht nur aus Schweizer Sicht ein fragwürdiger Entscheid. Verschiedene Nationen reichten denn auch einen Protest gegen diesen Lauf ein. Lengwiler ist aktuell trotzdem noch auf dem hervorragenden 6. Zwischenrang klassiert.

Legende: Konnte am Dienstag nicht abheben Elena Lengwiler. IMAGO Images/PanoramiC

470 Mixed: Mermod/Siegenthaler unter den ersten 10

Yves Mermod und Maja Siegenthaler erwischten im 1. Lauf einen denkbar schlechten Start und fanden sich weit hinten im Feld wieder. Als sich die Chance ergab, wagten sie im Gegensatz zu den anderen Teams einen Schlag nach links – und rundeten die 3. Bahnmarke als Führende. Mit diesem Laufsieg und dem anschliessenden soliden 9. Platz verbesserten sie sich auf den 6. Zwischenrang. «Wir segelten über alles gesehen eine gute Regatta und konnten auch auf Rückschläge immer wieder reagieren», bilanzierte Mermod vor dem abschliessenden Medal Race.

ILCA 6, Frauen: Jayets Medal Race erst am Mittwoch

Für das Medal Race der ILCA 6 mit Maud Jayet, die als 4. des Zwischenklassements in den finalen Wettkampf geht, hatte es am Dienstag zu wenig Wind. Es wird am Mittwoch nachgeholt.