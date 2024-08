Per E-Mail teilen

Annik Kälin liegt nach dem ersten Tag des Olympia-Siebenkampfs sehr gut im Rennen. Die 24-Jährige belegt nach den ersten vier Disziplinen den 6. Zwischenrang. Die Bündnerin stiess die Kugel auf 14,02 Meter, womit sie sich um einen Rang verbesserte. Am Donnerstagabend absolvierte sie den 200-m-Lauf zum Abschluss des ersten Wettkampftages in 23,88 Sekunden. Das trug ihr nach 4 Disziplinen 3834 Zähler ein – eine so hohe Punktzahl hatte sie zur Halbzeit zuvor noch nie erreicht.

«Es war ein mega cooler Wettkampf», so eine zufriedene Kälin. Sie sei ziemlich nervös und angespannt gewesen, habe aber gewusst, dass ihre Form stimme. «Es sind super Leistungen, noch mit einem Ausreisser nach oben im Hürdensprint», freute sie sich.

Kälin hatte den Wettkampf am Morgen nämlich mit einem Paukenschlag eröffnet. Über die 100 m Hürden war sie die Schnellste im gesamten Feld. Mit einer Zeit von 12,87 Sekunden stellte sie eine persönliche Bestleistung auf. Sie pulverisierte ihre alte Top-Marke gleich um einen Zehntel.

Saisonbestleistung im Hochsprung

Im Hochsprung zeigte Kälin bis zur Höhe von 1,74 m einen tadellosen Wettkampf ohne Fehlversuch, ehe sie bei 1,77 m dreimal riss. Dennoch kann die Schweizer Siebenkampf-Rekordhalterin mit dieser Leistung zufrieden sein: In dieser Saison war Kälin zuvor noch nie so hoch gesprungen.

Johnson-Thompson verdrängt Thiam von Platz 1

Die Britin Katarina Johnson-Thompson verdrängte im 200-m-Lauf die zweifache Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien von der Spitze. Die Britin führt nach 4 Disziplinen mit 4055 Punkten vor Thiam (4007 Punkte) und Anna Hall aus den USA (3956 Punkte).

Weiter geht es am Freitagmorgen mit Weitsprung, Kälins Paradedisziplin, und Speerwerfen. Am Freitagabend wird im abschliessenden 800-m-Lauf die Königin der Leichtathletinnen ermittelt.