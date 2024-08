Nach der Enttäuschung im Halbfinal dominiert Iga Swiatek das Spiel um Platz 3.

Katerina Siniakova/Tomas Machac aus Tschechien gewinnen den Mixed-Doppel-Final.

Iga Swiatek hat sich einen Tag nach ihrer überraschenden Niederlage im Halbfinal des olympischen Tennisturniers den Trostpreis Bronze gesichert. Die Weltranglistenerste und haushohe Goldfavoritin gewann in Paris das Spiel um Platz 3 gegen Anna Karolina Schmiedlova aus der Slowakei mit 6:2, 6:1.

Am Tag zuvor war die Serie der vierfachen French-Open-Siegerin nach 25 Siegen in Roland Garros gerissen. Die 23-jährige Polin hatte gegen Zheng Qinwen in zwei Sätzen verloren. Die Chinesin spielt am Samstag gegen Donna Vekic (Kroatien) um Gold.

Siniakova/Machac holen Gold

Katerina Siniakova und Tomas Machac haben sich den Olympiatitel im Mixed-Doppel gesichert. Das tschechische Duo setzte sich im Final gegen Wang Xinyu/Zhang Zhizhen aus China mit 6:2, 5:7 und 10:8 durch. Für Siniakova, die auch abseits des Courts ein Paar mit Machac ist, ist es der zweite Olympiasieg nach Doppel in Tokio 2021. Damals hatte sie sich mit Barbora Krejcikova im Final gegen Belinda Bencic und Viktorija Golubic durchgesetzt.

Bronze sicherten sich Gabriela Dabrowski und Félix Auger-Aliassime aus Kanada, die Demi Schuurs/Weley Koohlhof aus den Niederlanden 6:3, 7:6 (7:2) schlugen.