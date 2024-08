Carlos Alcaraz (ESP/ATP 3) ringt Tommy Paul (USA/ATP 13) im Viertelfinal des olympischen Tennisturniers in zwei Sätzen nieder.

Der 21-jährige Spanier schwächelt zu Beginn des zweiten Satzes, fängt sich aber und gewinnt am Ende mit 6:3, 7:6 (9:7).

Alexander Zverev (GER/ATP 4), Olympiasieger von 2021 in Tokio, scheitert an Lorenzo Musetti (ITA/ATP 16) mit 5:7, 5:7.

Die restlichen Viertelfinals finden am Donnerstagabend statt.

Carlos Alcaraz greift entschlossen nach Edelmetall bei den Olympischen Spielen. Der Wimbledon- und French-Open-Sieger aus Spanien erreichte mit einem 6:3, 7:6 (9:7)-Erfolg gegen den US-Amerikaner Tommy Paul den Halbfinal von Paris. Dort trifft er entweder auf den Norweger Casper Ruud und den Kanadier Félix Auger-Aliassime.

Die Hoffnungen auf einen Coup im Doppel an der Seite von Rafael Nadal hatte Alcaraz tags zuvor aufgeben müssen. Nun schickt sich Alcaraz an, als jüngster Spieler im Herreneinzel die Olympische Goldmedaille abzuräumen. Vincent Richards aus den USA gewann vor 100 Jahren in Paris im Alter von 21 Jahren und 123 Tagen – Alcaraz würde den Wert bei einem Triumph am Sonntag unterbieten.

00:37 Video Entfesselungskünstler Alcaraz dreht gegen Paul den Spiess um Aus Paris 2024 Clips vom 01.08.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Satzverlust in extremis abgewehrt

Gegen Paul, der wie Alcaraz ohne Satzverlust in den Viertelfinal vorgedrungen war, knüpfte der Spanier zunächst nahtlos an seine dominanten Vorstellungen der vergangenen Wochen an.

Im zweiten Durchgang ärgerte der Aussenseiter den Favoriten aber deutlich mehr – doch Alcaraz kam nach 2:5-Rückstand zurück, verhinderte den Satzverlust im Tiebreak spektakulär und sparte noch Kräfte für den Kampf um den Finaleinzug.

Zverevs Traum vom Gold-Double geplatzt

Für Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev ist das Turnier in Paris vorbei. Drei Jahre nach seinem Gold-Coup von Japan scheiterte der Deutsche mit 5:7, 5:7 am Italiener Lorenzo Musetti. Damit verpasste Zverev sein eigenes Ziel, sich zum zweiten Mal zum Olympiasieger zu küren.

Musetti spielte zeitweise faszinierend, streute grandiose Stopps und sagenhafte Rückhandschläge ein. Zverev spielte gradlinig, mit viel Druck, aber weniger variabel. Das reicht gegen die meisten Gegner, an besten Tagen gegen (fast) alle – war aber diesmal eben zu wenig. Auch wenn er körperlich auf der Höhe zu sein schien.

Musetti trifft in der Vorschlussrunde entweder auf den Serben Novak Djokovic oder Stefanos Tsitsipas aus Griechenland.