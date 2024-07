Per E-Mail teilen

Novak Djokovic steht im olympischen Einzel ohne Satzverlust im Viertelfinal. Dort wartet Stefanos Tsitsipas (GRE).

Auch Carlos Alcaraz wird seinem Status gerecht – zumindest im Einzel. Im Doppel scheitern «Nadalcaraz» an Ram/Kracjicek aus den USA.

Daniil Medwedew bleibt derweil an Félix Auger-Aliassime hängen.

Djokovic und Alcaraz einen Schritt näher an Olympia-Gold

«Nur» noch 3 Siege trennen Novak Djokovic von seiner ultimativen Karriere-Krönung in Form von olympischem Gold. 2 Tage nach dem Sieg im Giganten-Duell über Rafael Nadal behielt der Serbe wie erwartet auch im Achtelfinal gegen Dominik Koepfer (ATP 70) die Oberhand. Beim 7:5, 6:3-Sieg bekundete die Weltnummer 3 nur im 1. Durchgang etwas Mühe. Der Nächste, der sich dem «Djoker» in den Weg stellt, ist Stefanos Tsitsipas (ATP 11). Der Grieche buchte sein Viertelfinal-Ticket mit einem Zweisatz-Sieg gegen Sebastian Baez (ARG/ATP 18).

Auch Carlos Alcaraz eilt mit grossen Schritten einer Medaille entgegen. Gegen den unter neutraler Flagge spielenden Russen Roman Safiullin gewann der Spanier 6:4, 6:2. Der 21-Jährige hat im Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben und trifft nun in der Runde der letzten Acht auf Tommy Paul aus den USA.

00:32 Video Zusammenfassung Alcaraz – Safiullin Aus Paris 2024 Clips vom 31.07.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Das war's mit «Nadalcaraz»

Für Rafael Nadal sind die Olympischen Spiele beendet. Der Spanier unterlag an der Seite des vielbeschäftigten Alcaraz' den US-Amerikanern Rajeev Ram/Austin Krajicek 2:6, 4:6. Ob der 38-jährige Nadal noch einmal an den Ort zurückkehrt, wo er 14 Grand-Slam-Titel gewonnen hat, ist fraglich. Seit anderthalb Jahren bremsen ihn verschiedene Verletzungen aus. Er wolle nach den Sommerspielen über seine Zukunft informieren, so der «Stier aus Manacor».

01:09 Video Hier endet das Projekt «Nadalcaraz» Aus Paris 2024 Clips vom 31.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Auger-Aliassime eliminiert Medwedew

Nicht mehr im Einzel-Tableau vertreten ist Daniil Medwedew. Der Russe unterlag dem Kanadier Félix Auger-Aliassime 3:6, 6:7 (5:7). Einmal mehr bekundete Medwedew Mühe mit der Sand-Unterlage. Somit kassierte er gegen Auger-Aliassime im 8. Direktduell die 1. Niederlage.