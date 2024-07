Stan Wawrinka steht in Paris in der 2. Runde des olympischen Tennisturniers.

Der Lausanner lässt beim 6:1, 6:1 Pawel Kotow, der ihn 60 Tage zuvor an den French Open noch bezwungen hatte, keine Chance.

Für Viktorija Golubic ist Olympia nach einer Zwei-Satz-Niederlage gegen die favorisierte Jessica Pegula (USA) bei erster Gelegenheit beendet.

Stan Wawrinka ist im Eiltempo in die 2. Runde des olympischen Tennisturniers in Roland Garros eingezogen. Der 39-jährige Lausanner bezwang den Russen Pawel Kotow (ATP 62) in weniger als einer Stunde 6:1, 6:1. Damit revanchierte er sich für die Zweitrunden-Niederlage an den French Open 2 Monate zuvor.

02:07 Video Wawrinka: «Zuletzt habe ich hier nicht oft gewonnen» Aus Paris 2024 Clips vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden.

Kotow auf verlorenem Posten

Wawrinka war seinem Kontrahenten in allen Belangen überlegen, machte mehr als doppelt so viele Punkte (50:23). Schon der Auftakt gelang mit einem Break bei erster Gelegenheit nach Mass. Der Olympiasieger im Doppel 2008 nutzte auch alle 4 weiteren Möglichkeiten, Kotow den Service abzunehmen. Der unter neutraler Flagge angetretene Russe hingegen kam zu keiner einzigen Breakchance. Zudem musste er sich zwischen den Sätzen am Handgelenk behandeln lassen.

Nach äusserst gelungenem Start wird die nächste Hürde für den 3-fachen Grand-Slam-Champion indes eine höhere: Wawrinkas nächster Gegner ist am Dienstag Alexei Popyrin (ATP 46). Der Australier bezwang den Chilenen Nicolas Jarry (ATP 24) 6:3, 7:6 (7:5).

Golubic ohne Exploit

Nicht mehr im Turnier vertreten ist Viktorija Golubic (WTA 79). Am Ende stemmte sie sich auf dem Court Suzanne Lenglen zwar noch einmal mit aller Kraft gegen die Erstrunden-Niederlage. Vier Matchbälle ihrer Kontrahentin Jessica Pegula (WTA 6) vermochte sie abzuwehren. Beim fünften Versuch landete Golubics Return dann neben der Linie. Nach 1:16 Stunden hiess es in Roland Garros 6:3, 6:4 zugunsten der favorisierten US-Amerikanerin.

Dabei hatte die Partie ideal für Golubic begonnen. Gleich im allerersten Game realisierte sie das Break. Beim Stand von 3:1 aus Sicht der Zürcherin folgte dann der Einbruch. Pegula holte sich 8 Spiele in Serie. So wies das Scoreboard plötzlich 6:3, 3:0 für die Amerikanerin aus. Es schien, als hätte sich Golubic mit der klaren Niederlage bereits abgefunden.

00:28 Video Zusammenfassung Pegula – Golubic Aus Paris 2024 Clips vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Breakfestival in Satz 2

Dann aber wachte die Silbermedaillen-Gewinnerin des Tokio-Doppels auf. Sie nutzte 3 von 4 Breakchancen (7 von 10 Games im 2. Satz endeten mit Servicedurchbrüchen) und wehrte am Ende auch noch vier Matchbälle ab. Bis dann eben bei Nummer fünf der Return neben der Linie landete. Da sich Golubic und Wawrinka nicht für das Mixed-Doppel qualifizieren konnten, ist das olympische Turnier in Paris für die 31-Jährige bereits wieder vorbei.