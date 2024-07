Nadal setzt sich in drei Sätzen durch

Rafael Nadal ist einen Tag nach seinem Doppel-Auftaktsieg mit Carlos Alcaraz auch in die zweite Runde des olympischen Einzelturniers von Paris eingezogen und hat damit das Gigantenduell mit Novak Djokovic perfekt gemacht. Der zweimalige Olympiasieger gewann am Sonntag gegen den Ungarn Marton Fucsovics phasenweise mühsam 6:1, 4:6, 6:4, zeigte sich dabei aber körperlich in guter Verfassung.

Murray verhindert Karriereende in extremis

Andy Murrays Karriere ist um mindestens eine weitere Partie verlängert worden. Der Schotte setzte sich an der Seite von Dan Evans auf dramatische Art und Weise gegen das japanische Doppel Taro Daniel/Kei Nishikori durch. Beim 2:6, 7:6 (7:5), 11:9 wehrten die Briten 5 Matchbälle ab. Der 3-fache Grand-Slam-Champion und Doppel-Olympiasieger Murray hatte angekündigt, seine Karriere nach den Sommerspielen zu beenden. In der Einzel-Konkurrenz musste er kurzfristig Forfait erklären.

Zverev ohne Mühe

1092 Tage nach dem Triumph von Tokio ist Alexander Zverev (ATP 4) in Paris auf die olympische Bühne zurückgekehrt – und die erste Etappe auf dem Weg zum erneuten Traumziel Gold war ein Abendspaziergang: Beim 6:2, 6:2 gegen den Spanier Jaume Munar (ATP 65) reichte Zverev eine konzentrierte Leistung ohne viele spektakuläre Aktionen.

Sun ausgeschieden

Die Neuseeländerin Lulu Sun (WTA 55), die bis vor kurzem noch für die Schweiz spielte, musste sich in der ersten Runde des Turniers verabschieden. Gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk (WTA 19) verlor sie mit 4:6, 3:6. In Wimbledon war Sun noch überraschend bis in den Viertelfinal gestürmt. In Paris wird Sun auch noch im Doppel antreten.