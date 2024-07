Geglückter Start für Nadal/Alcaraz

Rafael Nadal und Carlos Alcaraz sind erfolgreich ins olympische Doppelturnier gestartet. Gegen die an Nummer 6 gesetzten Argentinier Maximo Gonzalez und Andres Molteni hiess es nach 1:47 Stunden 7:6 (7:4), 6:4 für das spanische Duo. Ob Nadal in Paris auch im Einzel an den Start gehen wird, ist wegen einer Oberschenkelblessur unklar. In der 1. Runde würde am Sonntag Marton Fucsovics (HUN) warten. Carlos Alcaraz hatte seine Erstrunden-Partie im Einzel bereits am Nachmittag gewonnen. Der frischgebackene Wimbledon-Champion bezwang Hady Habib (LIB/ATP 275) in 70 Minuten 6:3, 6:1.

Wawrinka erst am Sonntag im Einsatz

Das Startspiel von Stan Wawrinka am Olympia-Turnier in Roland Garros fiel am Samstag dem Wetter zum Opfer. Die Partie zwischen dem Romand und dem Russen Pawel Kotow war eine der ersten, die wegen des Dauerregens auf Sonntag verschoben wurde. Andere Partien wurden auf die überdachten Plätze verschoben. Dabei wurden aber Spielerinnen und Spieler berücksichtigt, die in den nächsten Tagen in Einzel und Doppel antreten.

Djokovic ohne Probleme

Novak Djokovic legte einen Blitzstart ins Turnier hin. Der topgesetzte Serbe besiegte den Australier Matthew Ebden in 54 Minuten mit 6:0, 6:1. Djokovic geriet gegen die Weltnummer 3 im Doppel nie in Bedrängnis. Sein Gegner bejubelte im ersten Game seinen ersten gewonnenen Punkt zum 15:0 – weil ihm klar war, dass er Djokovic nicht würde gefährden können. Ebden, der vor zwei Jahren in Winston-Salem (USA) gegen Marc-Andrea Hüsler sein letztes Einzel auf der Tour bestritten hatte, führte danach nie mehr.