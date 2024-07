Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Alex Yee (GBR) gewinnt den Olympia-Triathlon in Paris 2024 vor Hayden Wilde (AUS) und Léo Bergère (FRA).

Die Schweizer Max Studer und Adrien Briffod können nicht mit den Schnellsten mithalten.

Bei den Frauen holt Julie Derron sensationell Silber.

In Tokio vor 3 Jahren hatte Hayden Wilde mit Bronze vorliebnehmen müssen. Damals waren Kristian Blummenfelt (NOR) und Alex Yee (GBR) schneller gewesen. In Paris schien der Australier nun Verpasstes nachzuholen und war auf dem Weg zum sichergeglaubten Sieg, schliesslich hatte er Yee auf der Laufstrecke nach rund 2 km überholt und scheinbar entscheidend distanziert.

Doch Yee drehte auf dem letzten Kilometer nochmals auf, zündete den Turbo und überholte Wilde auf den letzten Metern noch, während Wilde kaum noch ein Bein vors andere brachte. So holte sich Yee nach Silber vor 3 Jahren nun Gold in Paris, während Wilde sich mit Silber trösten musste.

01:27 Video Der dramatische Finish im Triathlon der Männer Aus Paris 2024 Clips vom 31.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Französischer Freudentag im Triathlon

Bronze sicherte sich der Franzose Léo Bergère und sorgte nach Gold bei den Frauen für Cassandre Beaugrand für einen Freudentag für den Olympia-Gastgeber. Für Frankreich waren es die ersten beiden Olympiamedaillen im Triathlon überhaupt.

Die Schweizer hatten im Kampf um die Top-Plätze nichts zu bestellen. Sowohl Max Studer als auch Adrien Briffod wiesen nach dem Wechsel von der Rad- auf die Laufstrecke einen Rückstand von über 3 Minuten auf die Spitzengruppe auf. Am Ende resultierten die Ränge 40 (Studer) und 49 (Briffod).