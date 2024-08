Das Schweizer Triathlon-Team belegt in Paris in der Mixed-Staffel den 7. Rang.

Bis Rennhälfte mischt die Schweiz vorne mit, danach lässt Sylvain Fridelance etwas Federn.

Olympiagold sichert sich in einem packenden Schlusssprint Deutschland vor den USA und Grossbritannien.

Die Schweizer Triathlon-Delegation hat in Paris keinen weiteren Medaillen-Coup landen können. Nach dem Silbergewinn von Julie Derron ging die Mixed-Staffel am Montag in Sachen Edelmetall leer aus. Für Max Studer, Derron, Sylvain Fridelance und Cathia Schär schaute am Ende Rang 7 und damit ein olympisches Diplom heraus.

Ein solches hatte das Schweizer Triathlon-Team bereits vor 3 Jahren an den Spielen in Tokio gewonnen. Damals belegte die Schweiz bei der Olympia-Premiere dieses Wettbewerbs ebenfalls Rang 7.

Fridelance verliert Medaille aus den Augen

Die Zäsur aus Schweizer Sicht erfolgte nach Rennhälfte: Nachdem Studer und Derron jeweils als Dritte übergeben hatten, lief es Fridelance nicht ganz so gut. Der Waadtländer war äusserst kurzfristig ins Team gerückt, nachdem sowohl Adrien Briffod als auch der eigentliche Ersatzmann Simon Westermann wegen Magen-Darm-Problemen hatten passen müssen.

00:57 Video Sylvain Fridelance: «Ich fand den Fokus trotzdem schnell» Aus Paris 2024 Clips vom 05.08.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Auf der 300 m langen Schwimmstrecke in der Seine konnte Fridelance noch mithalten. Auf der Radstrecke (7 km) fand er sich nach einem kurzen Solo-Effort in einem Verfolgertrio wieder, ehe er seine Konkurrenten auf der Laufstrecke (1,8 km) ziehen lassen musste.

Schlussathletin Schär übernahm auf Zwischenrang 6 liegend, eine Aufholjagd blieb aus. Das Diplom sicherte Schär ihrem Team indes souverän. Spanien auf Rang 9 erreichte das Ziel 14 Sekunden hinter der Schweizerin.

Foto-Finish an der Spitze

Die Goldmedaille sicherte sich in einem packenden Dreikampf Deutschland. Laura Lindemann gewann den Schlusssprint vor den USA und Grossbritannien mit Beth Potter, die im Einzel Bronze gewonnen hatte.

Auf dem 4. Platz landete Frankreich. Startathlet Pierre Le Corre war auf der Radstrecke zu Fall gekommen. Sein Team musste in der Folge zur Aufholjagd ansetzen, wobei letztlich nur 7 Sekunden zu Bronze fehlten.