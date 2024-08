Legende: Darf im Mixed-Staffelrennen antreten Simon Westermann. Keystone/Georgios Kefalas

Im Hinblick auf das Triathlon-Mixed-Staffelrennen an den Olympischen Spielen in Paris am Montagmorgen kommt es im Schweizer Team zu einem Wechsel: Simon Westermann, 26-jähriger Ersatzathlet aus Zürich, wird anstelle von Adrien Briffod an den Start gehen. Dieser muss wegen eines Magen-Darm-Infekts verzichten.

Somit bilden Westermann, Julie Derron, Cathia Schär und Max Studer das Quartett, das die Schweiz im Mixed-Format vertritt. In der gleichen Zusammensetzung gewann die Schweiz Mitte Juli WM-Silber in dieser Disziplin.

02:21 Video Archiv: Derron schreibt mit Silber ein Triathlon-Märchen Aus Paris 2024 Clips vom 31.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 21 Sekunden.

Ob Briffods Infekt mit der im Vorfeld der Einzelrennen viel diskutierten Wasserqualität der Seine zusammenhängt, lässt sich gemäss Hanspeter Betschart, medizinischer Leiter von Swiss Olympic, nicht sagen. «Eine Umfrage bei meinen Kollegen aus anderen Ländern hat bis jetzt keine Häufung von Magen-Darm-Krankheiten bei Athletinnen und Athleten ergeben, die am letzten Mittwoch im Einzelrennen gestartet sind», so Betschart.

Training wieder abgesagt

Die schlechte Wasserqualität der Seine indes sorgt weiter für Probleme. Am Samstagmorgen wurde das Schwimmtraining für den Mixed-Wettbewerb abgesagt. Wie die Organisatoren am Morgen mitteilten, sei angesichts erwarteter schlechter Messwerte frühzeitig eine Entscheidung getroffen worden.

Die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage hätten einen Abfall der Wasserqualität zur Folge. Näheres zur Situation wollen die Organisatoren im Laufe des Samstags mitteilen. Als Folge von Regenfällen steigt die Menge an Fäkalien-Bakterien im stark belasteten Fluss.