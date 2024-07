Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Eine Athletin weniger im Ring in Paris Im Boxen wurde kurz vor Beginn der Spiele ein Dopingfall publik. imago images/Xinhua

Allgemein: Ogunsemilore drohen 2 Jahre Sperre

Die nigerianische Boxerin Cynthia Ogunsemilore erfährt bei den 33. Sommerspielen Berühmtheit, indem sie als zweiter Dopingverdachtsfall in Paris gilt. Ein am Donnerstag vorgenommener Test habe ein positives Ergebnis auf das verbotene Diuretikum Furosemid ergeben, teilte die Internationale Test-Agentur (ITA) mit. Ogunsemilore sei bis zum Abschluss des Verfahrens suspendiert worden. Bei einem Schuldspruch droht ihr eine Sperre von bis zu zwei Jahren. Für den ersten Dopingfall bei den Sommerspielen in Frankreich hatte der irakische Judoka Sajjad Sehen gesorgt, dem laut ITA-Angaben Anabolika nachgewiesen wurden.