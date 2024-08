Triathlon: Training kann nicht stattfinden

Die schlechte Wasserqualität der Seine sorgt bei den Olympischen Spielen in Paris weiter für Probleme. Am Samstagmorgen wurde das Schwimmtraining für den Mixed-Wettbewerb im Triathlon abgesagt, der am Montag stattfinden soll. Wie die Organisatoren am Morgen mitteilten, sei angesichts erwarteter schlechter Messwerte frühzeitig eine Entscheidung getroffen worden. Die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage hätten einen Abfall der Wasserqualität zur Folge. Näheres zur Situation wollen die Organisatoren im Laufe des Samstags mitteilen. Als Folge von Regenfällen steigt die Menge an Fäkalien-Bakterien im stark belasteten Fluss.