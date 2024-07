Legende: Nicht dabei über 100 m Shericka Jackson. IMAGO / TT

Leichtathletik: Jackson über 100 m nicht am Start

Nächster prominenter Ausfall bei Jamaikas Leichtathleten: Sprintstar Shericka Jackson wird nach einer zuletzt erlittenen Verletzung nicht über die 100 m starten. Die 30-Jährige konzentriert sich stattdessen voll auf ihre Paradestrecke über 200 m, über die halbe Stadionrunde wurde Jackson zuletzt zwei Mal in Serie Weltmeisterin. Im Stade de France ist zudem Elaine Thompson-Herah, die zuletzt in Tokio und Rio jeweils Gold über 100 und 200 m für Jamaika gewonnen hatte, wegen eines Risses der Achillessehne nicht dabei. Die Hoffnungen der Sprintnation liegen damit auf Altmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce. Die erste Runde über 100 m der Frauen steht am Freitag auf dem Programm, der Final steigt am Samstagabend. Die Vorläufe über 200 m beginnen am Sonntag. «Ich denke, es ist eine gute Entscheidung», sagte Jackson, die sich vor drei Wochen bei einem Meeting in Ungarn verletzte.

Fussball: Einspruch von Kanada abgewiesen

Nach dem Drohnen-Einsatz beim Training von Gruppengegner Neuseeland bleibt es beim Abzug von 6 Punkten für Kanadas Fussballerinnen. Der Einspruch der Kanadierinnen wurde vom Internationalen Sportgerichtshof (TAS) abgewiesen. Der Entscheid wird später begründet. Vor der kanadischen Auftaktpartie bei den Sommerspielen gegen Neuseeland (2:1) hatten die Kanadierinnen zweimal mit einer Drohne das gegnerische Training überwacht, was Kanadas NOK auch zugab. Nationaltrainerin Bev Priestman, Assistentin Jasmine Mander und Videoanalyst Joseph Lombardi wurden für ein Jahr von allen Fussball-Aktivitäten vom Weltverband Fifa gesperrt. Gegen diese Sperren sind die Kanadierinnen nicht vorgegangen, wohl aber gegen den Punktabzug, der ihnen unverhältnismässig erschien.