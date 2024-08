Per E-Mail teilen

Legende: Schwangen obenaus Frankreichs Volleyballer. imago images/Abacapress

Frankreich lässt Polen im Volleyball-Final der Männer keine Chance und gewinnt dank eines 3:0-Sieges erneut Gold.

Frankreich hat wie drei Jahre zuvor in Tokio olympisches Gold im Volleyball der Männer gewonnen. Das Gastgeber-Team setzte sich im Final gegen Polen in drei Sätzen (25:19, 25:20, 25:23) durch.

Im dritten Durchgang machten es «Les Bleus» in der tobenden Arena im Süden von Paris noch einmal spannend. Vier Matchbälle liessen sie aus, ehe der Pole Wilfredo Leon beim Service zu viel riskierte und den Ball ins Aus setzte. Die Franzosen triumphierten so erstaunlich locker – bereits im Halbfinal gegen Italien hatten sie keinen Satz abgegeben.

01:22 Video Aufschlagsriese Leon zielt beim 5. Matchball zu weit Aus Paris 2024 Clips vom 10.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

Der bisher einzige Olympiasieg der Polen ist schon um einiges länger her. Die Osteuropäer hatten vor 48 Jahren bei den Spielen in Montreal triumphiert. Das Spiel um Platz 3 hatten die USA bereits am Freitag mit 3:0 gegen Italien für sich entschieden.