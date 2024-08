Der Appenzeller ist an Olympia einer der grössten Trümpfe im Schweizer Leichtathletik-Team. Am Sonntagvormittag geht's für ihn los.

Seit seiner verletzungsbedingten Absage für Tokio 2021 sehnt Simon Ehammer diesen Moment herbei: Nun steht der Appenzeller kurz vor seinem Debüt an Olympischen Sommerspielen. In Paris verzichtet der eigentliche Mehrkämpfer dafür auf den Zehnkampf, um seine Chancen im Weitsprung nicht zu schmälern.

Nach den Absagen der Top-Zehnkämpfer Kevin Mayer und Pierce Lepage «wurme» es ihn ein wenig, «aber die Entscheidung war richtig.» Ehammer weilt seit Donnerstag im olympischen Dorf und absolviert nun eine Vorbereitung «wie bei jedem anderen Wettkampf». Dabei erwartet ihn eines, wenn nicht das grosse Highlight seiner Karriere.

Legende: Nimmt den Olympia-Final ins Visier Simon Ehammer. Keystone/Anthony Anex

Am Sonntag steht die Qualifikation im Weitsprung an, der Einzug in den Final vom Dienstagabend sollte nur Formsache sein. Er gehe davon aus, dass 8 Meter für die Quali reichen. Sein Ziel wäre: «Einer und heim.» Dass der WM-Bronzegewinner von 2022 Sprünge in diese Region 2024 locker drauf hat, hat er mehrfach bewiesen.

Es kommt darauf an, wer am Tag X den Sprung auspackt. Aber ich bin zuversichtlich.

Schon 4 Mal sprang Ehammer diese Saison 8,25 Meter oder weiter. Im Juni holte er in Rom EM-Bronze. Mit den damals gesprungenen 8,41 Meter ist er die Nummer 2 der Jahres-Weltbestenliste – diese Weite hatte er schon in der Quali hingelegt. Im Final flog er auf 8,31 Meter. Dieses Jahr unerreicht ist der griechische Europameister Miltiadis Tentoglou (8,65 Meter). Bei der Olympia-Hauptprobe in La Chaux-de-Fonds lieferte der Appenzeller mit 8,36 Meter eine weitere Kampfansage an die Konkurrenz.

Auf dem besten Niveau der Karriere

Mit seinen Ambitionen hält der 24-Jährige nicht hinter dem Berg: «Das Ziel ist glaube ich klar: Man will mit einer Medaille nach Hause. Vor allem auch mit der Ausgangslage, die ich habe.» Er verfüge aktuell im Weitsprung über eine Konstanz und ein Level, «das ich noch nie hatte».

Ehammer relativiert dann aber doch noch ein wenig: Es gebe viele Kandidaten, die das Potenzial haben, um eine Medaille zu springen. «Es kommt darauf an, wer am Tag X den besten Sprung auspackt. Aber ich bin zuversichtlich.» Die Top 8 und ein Diplom formuliert er als «Soll», eine Medaille aber, das ist bei seiner Premiere an Olympia sein «grosses Ziel».