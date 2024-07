Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Jan Schäuble und Raphaël Ahumada rudern im Leichtgewichts-Doppelzweier als Vorlaufsieger souverän in den Halbfinal.

Roman Röösli und Andrin Gulich verpassen im Zweier ohne das direkte Halbfinal-Ticket und müssen in den Hoffnungslauf.

Auch der Schweizer Vierer muss den Umweg über den Hoffnungslauf antreten.

Jan Schäuble und Raphaël Ahumada sind erfolgreich in ihr erstes Olympia-Abenteuer gestartet. Der Nidwaldner und der Waadtländer haben sich im Leichtgewichts-Zweier problemlos für den Halbfinal qualifiziert und rudern am Mittwoch um den Finaleinzug.

Der Halbfinalplatz war für das Schweizer Duo nie in Gefahr. Schäuble/Ahumada führten das ganze Rennen an und distanzierten die zweitplatzierten Spanier im Ziel um über 4 Sekunden.

Schliessen 00:48 Video Schäuble/Ahumada gewinnen ihren Vorlauf klar Aus Paris 2024 Clips vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden. 03:02 Video Das Duo im Interview: «Am Start haben wir noch Potenzial» Aus Paris 2024 Clips vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 2 Sekunden.

Zweite Chance für Röösli/Gulich

Roman Röösli und Andrin Gulich haben auf der Mission Olympiamedaille derweil einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Das Schweizer Duo ruderte in seinem Vorlauf nur auf Rang 4 und verpasste somit das direkte Halbfinal-Ticket. Im Hoffnungslauf bietet sich den Schweizern am Montag eine zweite Chance für das Weiterkommen.

Dabei sah es lange nach einem souveränen Auftritt der Welt- und Europameister aus. Röösli/Gulich übernahmen früh die Führung und kontrollierten das Rennen von der Spitze aus. Im stärksten besetzten Vorlauf ging den Schweizern auf den letzten Metern jedoch die Kraft aus. Nicht nur die Spanier und die Neuseeländer, sondern auch Irland zog in einem Fotofinish noch an Röösli/Gulich vorbei – am Ende fehlten mickrige zwei Hundertstel.

Schliessen 01:42 Video Röösli/Gulich im Foto-Finish geschlagen Aus Paris 2024 Clips vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden. 02:54 Video Das Duo im Interview: «Halb so wild, das ist jetzt auch eine Chance» Aus Paris 2024 Clips vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 54 Sekunden.

Auch der Schweizer Vierer ohne muss wie erwartet in den Hoffnungslauf. Das Quartett um Patrick Brunner, Tim Roth, Kai Schätzle und Joel Schürch hatte im Vorlauf gegen die siegreichen US-Amerikaner und die Australier keine Chance. Auf den letzten 500 Metern mussten die Schweizer auch noch das französische Boot ziehen lassen. Am Dienstag bietet sich ihnen im Hoffnungslauf eine weitere Chance für den Finaleinzug.