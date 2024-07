Schwimmerin Summer McIntosh gewinnt an den Olympischen Spielen in Paris über 400 m Lagen ihr erstes Olympia-Gold.

Tatjana Smith (100 m Brust) und Mollie O'Callaghan (200 m Freistil) sichern sich bei den Frauen am Montagabend die weiteren Gold-Medaillen.

Bei den Männern triumphieren David Popovici (200 m Freistil) und Thomas Ceccon (100 m Rücken).

400 m Lagen, Frauen

Summer McIntosh ist ihrer Favoritenrolle über 400 m Lagen gerecht geworden. Das 17-jährige kanadische Schwimm-Wunder setzte sich im Rugbystadion La Défense im Norden von Paris in 4:27,11 Minuten mit 5 Sekunden Vorsprung und mehr vor dem US-Duo Katie Grimes und Emma Weyant durch. McIntosh hatte am Samstag bereits Silber über 400 m Freistil gewonnen und besitzt über 200 m Lagen und 200 m Schmetterling weitere Medaillenchancen.

00:31 Video Popovici siegt im Hundertstelkrimi Aus Paris 2024 Clips vom 29.07.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

200 m Freistil, Männer

48 Stunden nach seinem Goldcoup über 400 m Freistil verpasste Lukas Märtens (GER) die zweite Medaille in Paris knapp. Im Final über 200 m Freistil schlug der 22-Jährige nach 1:45,46 Minuten als Fünfter an. Zu Bronze fehlten 67 Hundertstelsekunden. Gold ging in einem ultraengen Rennen an den rumänischen Doppel-Europameister David Popovici vor dem Briten Matthew Richards (+0,02 Sekunden) und Luke Hobson aus den USA (+0,07). Für den 19-jährigen Popovici, der am Mittwoch über 100 m Freistil erneut zu den Gold-Favoriten zählt, war es das erste olympische Edelmetall.

Peaty hat Corona Box aufklappen Box zuklappen Grossbritanniens Schwimmstar Adam Peaty ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Peaty habe sich bereits am Sonntag vor seinem zweiten Platz im olympischen Rennen über 100 Meter Brust unwohl gefühlt, am Montag wurde der 29-Jährige dann positiv getestet. Man hoffe, dass Peaty im weiteren Verlauf von Olympia in Paris noch schwimmen könne, hiess es weiter.

00:31 Video Ceccon schwimmt zu Gold über 100 m Rücken Aus Paris 2024 Clips vom 29.07.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

100 m Rücken, Männer

Weltrekordhalter Thomas Ceccon sicherte sich dank einer starken zweiten Streckenhälfte in 52,00 Sekunden über 100 m Rücken Olympia-Gold. Der Italiener lag auf seiner Paradestrecke bei Halbzeit «nur» auf Rang 3, steigerte sich aber wie so oft auf den letzten 50 Metern. Ceccon verwies Jiayu Xu (CHN +0,32) und Ryan Murphy (USA, +0,39) auf die weiteren Medaillenplätze. Ceccon hatte bereits mit der Freistil-Staffel über 4x100 m Bronze gewonnen.

00:23 Video Smith über 100 m Brust goldig Aus Paris 2024 Clips vom 29.07.2024. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

100 m Brust, Frauen

Nachdem Tatjana Smith sich vor drei Jahren in Tokio über die 100 m Brust mit Silber hatte begnügen müssen, steigerte sich die Südafrikanerin in Paris und holte in 1:05,28 Minuten Gold. Hinter Smith endete ein ultraenges Rennen mit Silber für Qianting Tang (CHN, +0,26) und Bronze für Mona McSharry (IRL, +0,31). Benedetta Pilato (ITA) und die elffache Weltmeisterin Lilly King (USA) verpassten eine Medaille um eine winzige Hundertstelsekunde.

00:25 Video O'Callaghan schnappt Titmus Gold über 200 m Freistil weg Aus Paris 2024 Clips vom 29.07.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

200 m Freistil, Frauen

Mollie O'Callaghan schlug über 200 m Freistil ihrer Landsfrau Ariarne Titmus ein Schnippchen und schwamm in 1:53,27 Minuten gleichzeitig Olympiarekord. Titmus, die 0,54 Sekunden verlor, darf sich damit trösten, bereits Gold über 400 m Freistil geholt zu haben. In Tokio war der 23-Jährigen das Double noch gelungen. Hinter den beiden Australierinen ging Bronze an Siobhan Bernadette Haughey (HKG).