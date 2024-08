Legende: Sie schaffte es einmal mehr am höchsten hinaus Janja Garnbret. imago images/DAN HIMBRECHTS

Die slowenische Sportkletterin Janja Garnbret doppelt bei Olympia mit dem 2. Gold ihrer Karriere nach.

Sportklettern: Garnbret unerreichbar, Austria weiter im Hoch

Janja Garnbret bleibt als Kletter-Allrounderin das Mass aller Dinge. Die 25-Jährige bejubelte in Paris das 2. Olympiagold ihrer Karriere. Neu setzte sich bei der 2. Aufwartung an Sommerspielen ihre Sportart nur noch aus den Sparten Boulder und Lead zusammen, Speed wurde als eigenständige Disziplin ausgelagert. Jessica Pilz lässt Österreich in Jubelstimmung verharren. Unser Nachbarland ist dank der 2-fachen Weltmeisterin aus Haag nun schon zum 5. Medaillengewinn gekommen, die letzten 4 Exemplare kamen alle seit Donnerstag zustande. Ganz waren die Europäerinnen auf dem Podest nicht unter sich: So sprengte die US-Amerikanerin Brooke Raboutou als Silbergewinnerin die Phalanx. Schweizer Kletterinnen hatten sich für die 33. Sommerspiele keine qualifizieren können.