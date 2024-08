Die Deutschschweizer Presse hat den Olympischen Spielen in Paris Bestnoten verliehen. Spiele wie in Paris müssten zum Standard werden, titelte etwa die Neue Zürcher Zeitung in ihrem Kommentar zum Abschluss der Sommerspiele.

Nicht jeder Ausrichter könne mit einem solchen Stadtbild arbeiten, so die NZZ. Es liege in den Händen des Internationalen Olympischen Komitees, dass die Spiele an ein Land vergeben würden, wo Sport eine gesellschaftliche Bedeutung habe und das Publikum wie in Paris die Wettkampfstätten mit Leben füllt. «Die nächsten Sommerspiele 2028 in Los Angeles und 2032 in Brisbane werden dem neuen Anspruch gerecht», schrieb die Zeitung.

Hoffnungsfrohe Schweizer Olympia-Zukunft

Sportliche Hoffnungen für die nächsten Spiele schürte Blick. «Die Pontis, Mosers, Ehammers und wie sie alle heissen sind alle noch weit unter 30», schrieb die Zeitung in ihrer Kommentarspalte. Auch in vier Jahren in Los Angeles dürfe mit ihnen und vielleicht mit einer Medaille um ihren Hals gerechnet werden.

10:15 Video Von Tom Cruise über Michael Johnson bis zu den Red Hot Chili Peppers Aus Paris 2024 Clips vom 12.08.2024. abspielen. Laufzeit 10 Minuten 15 Sekunden.

Auch CH Media stellte die Olympischen Spiele selbst aufs Treppchen. Paris 2024 habe frühere Sommerspiele gleich doppelt übertroffen. «Erstens war die Eröffnungszeremonie mit Lady Gaga und Céline Dion schlicht grandios», schrieb CH Media. «Zweitens herrschte bei den meisten Wettkämpfen eine ausgelassene Stimmung, bei der die nationale Zugehörigkeit bisweilen in den Hintergrund rückte.» Der Applaus habe teilweise Dezibelwerte von Rockkonzerten erreicht.

Bestnoten aus der ganzen Welt

Auch im Ausland sind die Medien voll des Lobes für Paris 2024. Eine Auswahl:

Le Parisien (Frankreich): «Diese Spiele werden uns für immer prägen. Paris zeigt eine hollywoodreife Show und schickt Los Angeles ins Rennen. Gold für Paris, das französische Team und die Sicherheitskräfte.»

«Diese Spiele werden uns für immer prägen. Paris zeigt eine hollywoodreife Show und schickt Los Angeles ins Rennen. Gold für Paris, das französische Team und die Sicherheitskräfte.» L'Équipe (Frankreich): «Die Flamme ist erloschen, aber es bleiben Erinnerungen für die Ewigkeit an wunderbare zwei Wochen.»

Merci, Paris: Diese Spiele haben wir gebraucht!

Los Angeles Times (USA): «Bring it on! Los Angeles beginnt den Countdown zu den Spielen 2028. LA verspricht authentische Spiele. Aber keine andere Stadt der Welt vermag, was Paris getan hat – die Dramatik der olympischen Wettkämpfe vor der Kulisse des leuchtenden Eiffelturms und der üppigen Gärten von Versailles in Szene zu setzen.»

«Bring it on! Los Angeles beginnt den Countdown zu den Spielen 2028. LA verspricht authentische Spiele. Aber keine andere Stadt der Welt vermag, was Paris getan hat – die Dramatik der olympischen Wettkämpfe vor der Kulisse des leuchtenden Eiffelturms und der üppigen Gärten von Versailles in Szene zu setzen.» New York Times (USA): «Merci, Paris: Diese Spiele haben wir gebraucht! Paris, untypisch schwindelerregend, sagt Olympia adieu.»

Die Olympischen Spiele sind besser als die Rugby- und die Fussball-Weltmeisterschaft zusammen.