Quincy Hall (USA) sichert sich dank einem veritablen Schlussspurt Olympiagold über 400 m.

Soufiane El-Bakkali (MAR) gewinnt das 3000-m-Steeple-Rennen, das von einem schlimmen Sturz überschattet wird.

Roje Stona kürt sich im Diskuswerfen mit einer Weite von 70 m zum Olympiasieger. Es ist die erste jamaikanische Medaille in einer Wurfdisziplin.

400 m Männer: Hall dank Schlussspurt zu Gold

Die letzten 100 Meter nahm Quincy Hall von Platz 5 aus in Angriff. Doch der US-Amerikaner hatte sich sein Rennen perfekt eingeteilt und spurtete auf der Schlussgerade noch an sämtlichen Konkurrenten vorbei. Mit einer Zeit von 43,40 Sekunden verwies er den Briten Matthew Hudson-Smith um 3 Hundertstel auf den 2. Rang. Bronze sicherte sich Muzala Samukonga aus Sambia mit Landesrekord. In einem schnellen Rennen blieben die ersten 5 Läufer unter 44 Sekunden. So schnell wie Sieger Hall war seit dem Weltrekordlauf von Wayde van Niekerk (43,03 s) in Rio de Janeiro 2016 kein Athlet mehr gelaufen.

Hall lässt auf der Schlussgerade alle stehen

3000 m Steeple Männer: El-Bakkali wieder mit Gold

Wie schon 2021 in Tokio heisst der Olympiasieger über 3000 m Steeple Soufiane El-Bakkali. Der zweifache Weltmeister aus Marokko hielt auf der Schlussrunde den überraschenden Kenneth Rooks (USA) auf Distanz und lief in einer Zeit von 8:06,05 Minuten als Erster über die Ziellinie. Bronze ging an den Kenianer Abraham Kibiwot. El-Bakkalis grösster Herausforderer konnte das Rennen derweil nicht beenden. Lamecha Girma kam bei der drittletzten Hürde zu Fall und musste anschliessend mit der Trage abtransportiert werden. Vor einem Jahr hatte der Äthiopier an selber Stelle noch einen Weltrekord aufgestellt.

El-Bakkali hält Überraschungsmann Rooks auf Distanz

Diskuswerfen Männer: Stonas historischer Sieg

Die Sprintnation Jamaika steht in Paris erstmals auch in einer Wurfdisziplin zuoberst. Roje Stona zeigte den Wettkampf seines Lebens und kürte sich im Diskuswerfen überraschend zum Olympiasieger. Der 25-Jährige warf den Diskus im 4. Versuch auf punktgenau 70 m, womit er einen olympischen Rekord aufstellte. Für Jamaika ist es die erste Olympiamedaille in einer Wurfdisziplin. Weltrekordhalter Mykolas Alekna aus Litauen kam bis auf 3 cm an Stona heran, musste sich aber mit Silber begnügen. Das Podest komplettierte der Australier Matthew Denny (69,31 m).