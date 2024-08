Per E-Mail teilen

Letsile Tebogo (BOT) gewinnt an den Olympischen Spielen in Paris Gold über 200 m und schlägt Favorit Noah Lyles (USA).

200 m Männer: Tebogo mit Fabelzeit zu Gold, Lyles geschlagen

Nach dem Olympiasieg über 100 m waren im Final über die halbe Bahnrunde vier Tage später erneut alle Augen auf Noah Lyles gerichtet. Dem Shootingstar aus den USA bot sich die Möglichkeit, an Olympischen Spielen als erster Sprinter seit Usain Bolt 2016 das Double zu schaffen. Doch das Vorhaben gelang nicht. Wie schon im Halbfinal stahl ihm Letsile Tebogo die Show. Der 21-jährige Sprinter aus Botswana startete schnell, vermochte nach der Kurve aufzudrehen und schüttelte die Konkurrenz auf der Zielgeraden ab.

In 19,46 Sekunden lief Tebogo nicht nur Afrikarekord, sondern stellte auch die fünftschnellste jemals gelaufene Zeit über 200 m auf. Silber ging in 19,62 s an Kenneth Bednarek (USA), Lyles musste sich mit Bronze begnügen (19,70). Wie nach dem Rennen publik gemacht wurde, litt Lyles unter einer Corona-Infektion. Wegen «unangemessenen Verhaltens» wurde er deshalb nach dem Rennen mit einer gelben Karte belegt.