Paris: Rudern am Donnerstag

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der olympische A-Final im Skiff der Frauen wird ohne Aurelia-Maxima Janzen stattfinden. Die Schweizerin belegt im Halbfinal Platz 5.

Am Vormittag bestreitet der Schweizer Vierer ohne Steuermann den B-Final.

Ab sofort rudert Aurelia-Maxima Janzen in Paris nicht mehr um die Medaillen, sondern um ein olympisches Diplom. Die Schweizer Skifferin musste im Halbfinal akzeptieren, dass die Konkurrenz zu stark war. Die erst 20-jährige Janzen belegte in 7:31,65 Minuten den 5. Rang und wird am Samstag um 09:54 Uhr im B-Final noch um einen Top-8- und somit Diplom-Platz kämpfen.

00:28 Video Die Schlussphase live: Janzen im Halbfinal ohne Chance Aus Paris 2024 Clips vom 01.08.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Die Niederländerin Karolien Florijn und die Australierin Tara Rigney setzten sich im Halbfinal mit Schweizer Beteiligung schon früh ab und lösten ihre Tickets für den A-Final problemlos. Den 3. und letzten Final-Platz im ersten Halbfinal-Lauf sicherte sich die Bulgarin Desislava Angelova.