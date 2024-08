Wildcard-Empfänger Jérémy Desplanches schafft in Paris über 200 m Lagen überzeugend den Halbfinal-Einzug.

Über 50 m Freistil bleibt Thierry Bollin trotz persönlicher Bestzeit im Vorlauf hängen.

Nach den Olympischen Spielen in Paris wird Jérémy Desplanches einen Schlussstrich unter seine erfolgreiche Karriere ziehen. In Frankreichs Hauptstadt will der Genfer noch einmal das Maximum rausholen. Der Start ist dem 29-Jährigen gut geglückt.

02:14 Video Der Vorlauf über 200 m Lagen mit Desplanches Aus Paris 2024 Clips vom 01.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.

In seiner Parade-Disziplin 200 m Lagen schwamm Desplanches in seinem Vorlauf auf den 5. Rang. Kurz darauf folgte die freudige Gewissheit: Die Zeit des Schweizers von 1:58,46 Minuten bedeutete Gesamtrang 9 in den Vorläufen und somit die Qualifikation für die Halbfinals der Top 16. Diese finden bereits am Donnerstagabend um 21:47 Uhr statt.

00:59 Video Desplanches: «Ich bin einfach glücklich, hier zu sein» Aus Paris 2024 Clips vom 01.08.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Bollin erstmals unter 23 Sekunden

Nicht weiter geht es hingegen für Thierry Bollin. Dennoch gab es für den Berner über 50 m Freistil Grund zur Freude. Der 24-Jährige blieb erstmals überhaupt unter 23 Sekunden. Für die Halbfinal-Qualifikation genügten die 22,95 Sekunden von Bollin jedoch bei weitem nicht. Der Schweizer belegte in den Vorläufen den 42. Gesamtrang unter 73 Startern.