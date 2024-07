Zwar blieb Noè Ponti im Vorlauf über 200 m Schmetterling eine gute halbe Sekunde über seinem Schweizer Rekord (1:54,20 Minuten). Dennoch qualifizierte sich der Tessiner mit einer überzeugenden Zeit von 1:54,77 Sekunden für die Halbfinals, welche bereits am Dienstagabend um 20:44 Uhr anstehen.

01:18 Video Bei seinem 1. Einsatz in Paris kann Ponti überzeugen Aus Paris 2024 Clips vom 30.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Rang 3 in der Vorlauf-Gesamtwertung

Ponti schwamm ein sehr kontrolliertes Rennen, blieb in seinem Vorlauf stets in Tuchfühlung mit Weltrekordhalter Kristof Milak und belegte hinter dem Ungarn Platz 2. In der Gesamtabrechnung aller vier Vorläufe erscheint der Schweizer hinter Milak (1:53,92) und dem Kanadier Ilya Kharun (1:54,06) auf Position 3.

00:23 Video Pontis Statement nach dem Halbfinal-Einzug: «Anstrengend, aber Zeit war gut» Aus Paris 2024 Clips vom 30.07.2024. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Vor 3 Jahren in Tokio überstand Ponti über die vier Beckenlängen ebenfalls den Vorlauf, blieb in den Halbfinals dann aber hängen. Am Dienstagabend will es der 23-Jährige in Paris nun besser machen. Mit der Halbfinal-Qualifikation hat Ponti sein Minimalziel in dieser Disziplin aber bereits erreicht.

Die Parade-Disziplin des Tessiners sind die 100 m Schmetterling. Da wird am 2. und 3. August um die Medaillen gekämpft.