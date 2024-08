In seiner Parade-Disziplin 100 m Schmetterling übersteht Noè Ponti den Vorlauf ohne Probleme.

Die Halbfinals steigen am Freitagabend um 21:00 Uhr.

Vor 3 Jahren an den Sommerspielen in Tokio gewann Ponti über 100 m Schmetterling die Bronzemedaille.

Zwei Tage nach seinem 5. Platz im Final über 200 m Schmetterling ist Noè Ponti der Auftakt in den Wettkampf in seiner Parade-Disziplin 100 m Schmetterling geglückt. Der Tessiner musste sich in seinem Vorlauf einzig dem Ungarn Kristof Milak geschlagen geben. Die Zeit von 50,65 bedeutete für Ponti Rang 3 in der Gesamtabrechnung der Vorläufe hinter Milak (50,19 s) und dem Kanadier Josh Liendo (50,55 s).

01:15 Video Ponti wird im Vorlauf über 100 m Schmetterling Zweiter Aus Paris 2024 Clips vom 02.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Bereits am Freitagabend ab 21:00 Uhr geht es für Ponti und Co. um die Final-Qualifikation. In den Halbfinals mit dabei sind sämtliche Medaillengewinner von Tokio. Neben Ponti (Bronze) und Milak (Silber) steht auch der Olympiasieger Caeleb Dressel (USA) unter den Top 16.